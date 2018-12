Pasacalles en contra de Alfaro

Fotos PROTESTA. Los simpatizantes del "Globo" siguen enojados con la actitud del entrenador por irse a Boca.

24/12/2018 -

Gustavo Alfaro tomó la decisión de dejar de ser el entrenador de Huracán, pese a que le quedaban seis meses más de contrato, para llegar a Boca. Y a los hinchas del "Globo" no les cayó para nada bien. Ni si quiera la carta del DT explicando su salida aplacó la bronca de los hinchas "quemeros". Y ayer apareció un pasacalles cerca de la sede con un claro mensaje de repudio a su decisión. "Vendiste tu convicción por dinero y ambición. ¡Hasta nunca!", rezaba el mensaje. Pero no todos lo rechazan en Huracán. El ex presidente del club, Carlos Babignton, respaldó a "Lechuga". "Me parece bien que se vaya, nadie te garantiza nada en este fútbol", expresó el "Inglés" para luego ampliar: "La realidad es que va a ganar mucho más y dirigir a Boca seduce a cualquiera".

"Es muy difícil tener una discusión entre el corazón y la cabeza. El hincha piensa con el corazón y los profesionales con la cabeza", sostuvo. "Habló de más, no debió decir cosas que dijo y por eso hoy la gente está decepcionada, pero me parece bien que se vaya", cerró.