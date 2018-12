Hallaron lápices labiales

24/12/2018 -

En el allanamiento no sólo había perfumes. También hallaron sombras de ojos, lápices labiales y rubor. Y, en menor medida, bolsos, bisutería y juguetes. Los dueños del establecimiento no pudieron acreditar el origen de los productos, ni que hayan pasado por los controles sanitarios adecuados. Tampoco tenían el rotulado correspondiente expedido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. El depósito, que tiene 20 metros de frente por 100 metros de largo, fue clausurado porque no cumplía con ninguna medida de seguridad.