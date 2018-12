Menos autos pagarían impuestos internos en 2019

24/12/2018 -

Los impuestos internos a los autos dejaron de ser un gravamen para las unidades de lujo, tras la devaluación: la tasa que hace un año subía un 20% el precio de las unidades de U$S 60.000 para arriba, descendió, peldaño a peldaño, a medida que el peso se devaluó y hoy afecta casi a todos los vehículos cuyo precio al público supera U$S 32.500, cerca de $1,3 millón. Ese límite aumentaría a unos U$S 50.000 dólares (2.000.000 de pesos).

En poco menos de un mes, según estimaciones del mercado, esa vara será actualizada por la inflación 2018 y muchos modelos que hoy están alcanzados con el impuesto interno quedarán afuera del gravamen. A partir de entonces, el monto de esa alícuota se actualizará cada 3 meses.