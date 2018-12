Mirtha le lanzó un palito a Macri: "Yo no me iría de vacaciones si fuera él"

24/12/2018 -

Mirtha Legrand se despidió ayer de la pantalla de El Trece hasta el 5 de enero fecha en la que regresará con su clásico programa, pero desde Mar del Plata.

Al ser consultada por Diarioshow sobre cómo ve la situación actual de la Argentina, la "Chiqui" dijo sin reparo: "Complicado, lo veo muy complicado; tenemos que salir de esta situación de manera urgente. Macri (el Presidente de la Argentina), si quiere que lo voten nuevamente, va a tener que mejorar la economía sin ninguna dilación".

Y agregó de manera contundente: "Pero más allá de todo, creo que vamos a resurgir. Ahora bien, le digo una cosa: si yo fuera presidente y tengo el país en las condiciones que está con tantas necesidades en todos los rubros; clase media en descenso, cada vez más pobreza y más indigentes, yo no me voy de vacaciones; me quedo en Buenos Aires, en la Casa de Gobierno, tratando de solucionar el tema que está tan complicado. La presencia es muy importante".

Este verano, Mirtha compartirá temporada con parte de su familia, ya que Juana Viale, su nieta, presentará dos obras en "La Feliz".