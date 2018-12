"El Marginal es Game of Thrones del tercer mundo"

24/12/2018 -

Pablo Cullel, socio fundador de Underground, consideró que la serie "El Marginal es la Games of Thrones del Tercer Mundo", y anticipó que en marzo de 2019 se comenzará a trabajar en la tercera temporada, que se verá por la TV Publica.

Cullel, socio de Sebastián Ortega en Underground, adelantó también que preparan una tira para el prime time de Telefé en tono de comedia romántica y al estilo de la exitosa "100 días para enamorarse", con temas de debate social.

¿Cómo será la tercera temporada de "El Marginal"?

Está en preproducción y se empieza a grabar en marzo para estrenar en la segunda parte del año. Lo único que sí puedo contar es que los protagonistas van a ser los que el público ya eligió: Diosito, los Borges, Santín, Emma... En el momento temporal que se va a contar la historia es entre la segunda temporada y lo que fue la primera. Es medio un lío dialéctico, pero digo que es una secuela de la precuela.

Y para Telefe, ¿ qué están preparando?

Una nueva tira para el prime time. Por ahora, porque el canal no quiere y nosotros estamos bastante cautos, no queremos contar demasiado. Sí puedo decir que va en el camino temático, de estilo y de tono de "100 Días para enamorarse". Pero es otra historia con otro elenco, que en breve espero poder dar alguna noticia.

Underground produce para señales como HBO y también para Netflix, ¿cómo es trabajar para ese tipo de pantallas?

Estamos en un camino de transición hacia el entendimiento de cómo se produce y cómo es el negocio hoy en la televisión de la Argentina y el mundo. El caso de "El Marginal" fue una enseñanza muy interesante, con la fuerza de un contenido popular, pero disruptivo. Fue en el momento donde explotaba Netflix cuando se empieza a pensar en "El Marginal", y en principio surge porque la TV Pública en ese momento quería tener un producto nuestro y hacía mucho que no se hacían unitarios, excepto aquellos que se hacían con el subsidio del Incaa. El negocio de hacer unitarios en la Argentina era prácticamente imposible por una cuestión de costo-beneficio, por eso lo de la tira. Después viene Netflix. Se suma porque la serie gana premios en el mundo y empezó a tener visibilidad en Europa. La compró, la rompió y eso generó la posibilidad de la segunda temporada y premios ya con otra gestión gubernamental que la quiso también. "El Marginal" unió la grieta, porque dos gestiones diferentes la quisieron porque fue un gran negocio. Yo siempre digo que es el "Game of Thrones" del Tercer Mundo

Telefé decidió no utilizar más el minuto a minuto del rating. ¿Qué opina?

El minuto a minuto no sirve para nada a la ficción, solo para nosotros los productores de ir alegrándonos o angustiándonos en función de lo que vamos viendo. En algún momento equivocadamente creíamos que si subía o bajaba el minuto tenía que ver con la escena, pero no es así. Lo que creo que sirve es lo que dicen que se va a imponer en la Argentina desde el año que viene, que es el rating diferido. O sea, el vivo más siete días, entonces no solamente sabés el público que lo vio en el aquí y ahora sino todos los que lo vieron a través de una plataforma.