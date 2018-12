Diego Ramos le pone fichas a la comedia "Locos por Luisa"

24/12/2018 -

"Soy actor, no sé si artista. Lo único que sé es que desde los 18 años no paro de estudiar, porque estudiar es buenísimo por el desafío de creer, interpretar obras, personajes, etc. Estudié canto y baile, no por querer ser cantante o bailarín, sino que son cosas que llevan al actor, al buen actor, si bien yo empecé en la tele rápido, esta bueno".

Quien se expresa de esta manera es Diego Ramos, intérprete argentino que tras su paso rutilante por el Bailando por un Sueño 2018, ahora está en Carlos Paz para hacer temporada con "Locos por Luisa", una comedia que estrenará mañana, a las 22, en el Teatro del Lago, junto con Pedro Alfonso, Paula Chaves, Fredy Villarreal, Tomás Fonzi, Ileana Calabró y Sofía "Jujuy" Jiménez.

"Siempre me preocupo y me ocupo, como yo también soy público de teatro, de que mi dinero valga y mi tiempo valga, y mis ganas de entretenerlos valgan. Así trabajo y así lo exijo’, remarcó Diego en una entrevista con EL LIBERAL.

Contame las expectativas que tienes para esta temporada con "Locos por Luisa".

Tengo las mejores expectativas, con una comedia en donde le estamos metiendo todo, pero no solo de plata sino de tiempo y de ganas de que la gente la pase muy bien, en un teatro hermoso y remodelado, con una producción que está probada en Carlos Paz y con un elenco que viene laburando desde hace años. Voy a estar con gente con la que siempre quise trabajar, como es la de Dabope, la productora. Y voy a estar también con Freddy Villareal, Iliana Calabró, Tomás Fonzi y "Jujuy" Jiménez. Así que estoy contento de formar parte de este proyecto.

Imagino que tuvieron tiempo para ensayar.

Sí, obvio, si no estaríamos jodidos. Seguimos ensayando mucho. Ahora llegan las instancias finales en donde estamos metidos todo el día en el teatro. Todos vivimos en Buenos Aires y recién estos días nos estamos encontrando con el escenario. Todo lo que ensayamos en otro lado, ahora lo estamos plasmando acá. Estamos muy contentos.

¿Cómo lo pasaste en el Bailando?

Yo lo pasé muy bien, con el cansancio lógico de estar todo el día metiéndole mucho al cuerpo, bailando y ensayando mucho, pero yo la pasé genial (conformó una pareja de famosos junto a Macarena Rinaldi que luego fue remplazada por Lourdes Sánchez debido a una lesión).

¿Proyectos después de la temporada?

Voy a dirigir una comedia musical que es muy conocida y estoy muy contento con eso.

¿ El musical es tu especialidad o tu pasión?

Es mi pasión y espero que sea mi especialidad. Ya he dirigido dos este año. Trabajo y estudio mucho para eso.