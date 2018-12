Recomendaciones de Jefatura de Policía durante los festejos

Fotos Jefatura de Policía brinda recomendaciones durante los festejos

Hoy 16:34 -

La policía de la provincia desea que la comunidad santiagueña pueda festejar las fiestas de fin de año, junto a su familia en un marco de paz, amor y esperanza.

Garantizar la seguridad y resguardar a los más vulnerables es siempre el fin último de la institución policial, durante la noche del 24 de diciembre y todo el 25, los controles e inspecciones se reforzarán en las zonas de mayor afluencia de personas.

Las máximas autoridades de la Jefatura de Policía desplegarán una gran cantidad de recursos humanos, materiales y logísticos para avalar los festejos seguros. Del Operativo de Fin de Año formarán parte la Dirección General de Seguridad (con el respaldo de reparticiones como las comisarias comunitarias de toda la provincia, la División Prevención y Protección contra el Alcoholismo, El Grupo Especial de Rescate, la División Bomberos, entre otras), Dirección General de Seguridad Vial y las dependencias exclusivas de prevención.

Las calles de la ciudad santiagueña estarán celosamente custodiadas por numerarios a pie, en los denominados puestos de vigilancia y prevención, con el respaldo de uniformados en bicicletas, moto vehículos, automóviles y camionetas.

Las rutas y los accesos principales estarán presentes en los Puestos de Seguridad Vial, en donde se realizarán los controles de documentación de rodados y personal, además de medidas de seguridad indispensable para circular.

La implementación del Alcoholímetro permitirá resguardar la vida de los conductores que circulen en estado de ebriedad y generen potencial peligro para sí y terceros ajenos al escenario.

El Grupo Especial de Rescate reforzara su presencia en las costas del Rio Dulce, donde suelen aglomerarse gran cantidad de jóvenes, a fin de evitar el ingreso al cauce en estado de ebriedad. La División Prevención y Protección Contra el Alcoholismo inspeccionará posibles fiestas clandestinas y efectuará estrictos controles en bares y kioscos que expendan bebidas alcohólicas sin autorización o durante veda de alcohol.

La División Bomberos, también formara parte del operativo de seguridad en el uso y manejo de pirotecnia. Al respecto recomiendan no usar material clandestino, antes de comprar estos elementos constatar en sus etiquetas, si están autorizados. No colocar elementos de pirotecnia en los bolsillos, tampoco exponerlos al calor, encender un elemento por vez y tomando distancia, no encenderlos en el interior de viviendas. Cuando un producto no explota no debe tocarse, aunque su mecha parezca apagada. No dejar los artículos al sol o próximos a fuentes de calor, entre otras.

El Orden, la Paz y la Seguridad Social serán primordiales en las Fiestas de Fin de Año para la policía de la provincia. La Comunidad santiagueña es destinataria directa del servicio policial para compartir esta navidad y año nuevo en familia.