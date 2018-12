Cardona se despidió con un emotivo mensaje para los hinchas

Hoy 15:58 -

El volante ofensivo Edwin Cardona confirmó su salida de Boca Juniors, club en el cual estaba a préstamo hasta el 31 de diciembre, tras el anuncio sobre su incorporación que realizó el Pachuca de México.

Las posibilidades de retener al jugador colombiano por parte de Boca, que pretendía un nuevo préstamo, ya que no estaba dispuesto a pagar los 7 millones de dólares por su opción de compra, se esfumaron ante el anuncio del club mexicano en las redes sociales.

"¡Bienvenido a la cuna del fútbol mexicano, Edwin Cardona! El #NuevoCrackTuzo es nuestro tercer refuerzo para el Clausura 2019", señala el mensaje del Pachuca en la red Twitter.

¡Bienvenido a la cuna del fútbol mexicano, Edwin Cardona!



El #NuevoCrackTuzo es nuestro tercer refuerzo para el Clausura 2019. #TeJuroQueTeAmo pic.twitter.com/fOaRHgy1sk — Club Pachuca (@Tuzos) 24 de diciembre de 2018

Por su parte, Cardona retribuyó el entusiasta recibimiento al señalar que "siempre han mostrado mucho interés en mí, y gracias a Dios se llegó a un acuerdo".

"Quiero agradecer por todo lo que hicieron para que pudiera llegar a este club y demostrarlo en el terreno de juego", añadió el futbolista que integró varias veces el seleccionado de Colombia.

Cardona se despidió del club de la Ribera también a través de las redes sociales, en una emotiva carta en la cual señala que "hoy mi ciclo en Boca llega a su final. Quiero darle las gracias a esta gran institución que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la manera como se vive el fútbol en Boca porque es algo indescriptible lo que se siente cada vez que entré en la Bombonera".

"Hoy se me abre una nueva oportunidad que afrontaré con el mayor compromiso y donde espero poder aportar todo lo que aprendí durante este tiempo. Los futbolistas somos personas que vamos cambiando de equipo y si bien somos profesionales de este lindo deporte, no puedo ocultar que dejo en este club un pedazo de mi corazón. Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adiós sino un hasta luego. Feliz Navidad para todos los #bosteros. Dios los bendiga siempre", expresa la carta de despedida.

Cardona, de 26 años, había llegado a Boca a mediados de 2017, procedente del Monterrey, club que era el dueño de su pase.

El atacante colombiano fue de mayor a menor en Boca, y alcanzó su mejor momento con el gol de tiro libre que le hizo a River en el estadio Monumental por la Superliga del fútbol argentino, partido que Boca ganó por 2 a 1.

Después, comenzaron los tira y afloje con el saliente entrenador Guillermo Barros Schelotto, al punto que en los últimos meses Cardona había perdido la titularidad y muchas veces tampoco integraba el banco de suplentes. Su último aporte con la camiseta "xeneize" fue el 2 de diciembre, al convertir el gol del triunfo por 1-0 ante Independiente, en Avellaneda.