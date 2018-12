"Los santiagueños deben estar tranquilos que en poco tiempo tendremos dos juzgados"

26/12/2018 -

Ada Itúrrez de Cappellini adelantó que en enero tendrá una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano. En la oportunidad, le solicitará al ministro que se arbitren todas las medidas para que el Juzgado Federal entre en funcionamiento en el plazo más breve.

"Voy a movilizar el decreto del Dr. Argibay, porque el jueves 27 me ha convocado el ministro de Justicia (Germán Garavano), para compartir un almuerzo en el ministerio y voy a plantear sin duda que no se demore el decreto del Dr. Argibay. Sé que no hay inconveniente alguno, él estuvo bien, su pliego ya está votado", expresó la consejera.

Además recalcó que la entrega en funcionamiento del Juzgado Federal descomprimirá el trabajo que viene llevando adelante el único juez federal, Guillermo Molinari, que además tiene la competencia electoral.

La senadora oriunda de Ojo de Agua anticipó que, tras la firma del decreto, sólo restarían algunas tareas administrativas y "de inmediato Argibay pasará a jurar".

Sobre el tema de la competencia que tendrá, indicó que serán cuestiones que hablará con las autoridades pertinentes. "Pero los santiagueños tienen que quedarse tranquilos que en poco tiempo vamos a tener dos juzgados y vamos a tener completa a la Justicia Federal con la Cámara de Apelaciones, como propusimos oportunamente y obtuvimos la ley del Congreso", rescató.