Rafael Nadal trabaja duro en casa

26/12/2018 -

Rafa dijo que se recuperó de las lesiones y que está teniendo una gran temporada para arrancar el año con muchas ilusiones. "Empecé a practicar con más intensidad de lo que pensábamos", aseguró.

El nuevo ciclo tenístico arranca antes de que cambie el año con las exhibiciones en Asia y la gira por Oceanía.

Algunos más, otros menos, todos se están preparando. Como Rafa Nadal, que lo hace en su academia de Manacor, mejor de lo que esperaba.

"Estoy dando muchos pasos hacia adelante desde la cirugía en el pie", dijo en una entrevista.

"Aquí estamos, practicando más o menos duro y estamos ilusionados para empezar la nueva temporada. El año pasado, terminé muy mal con las rodillas", dijo, para añadir que esa temporada "había sido dura", y que no llegó "muy bien preparado al principio". Sin embargo, el 2019 pinta mejor para quien no juega desde septiembre: "Me gusta empezar un nuevo año después de un período difícil".