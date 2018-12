Alertan avance importador y competencia ilegal

26/12/2018 -

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (Caij) advirtió que entre enero y noviembre se trajeron del exterior más de 18 millones de kilogramos netos de juguetes, por un valor FOB de u$s 130 millones, un incremento de 18% y 13%, respectivamente, con relación al mismo período del año pasado.

Desde la llegada de Cambiemos, las importaciones de estos productos aumentaron 90% en kilogramos.

En la Cámara que preside Matías Furio alertaron por un fenómeno inédito y preocupante. "Los importadores se están canibalizando entre sí y muchos están registrando importantes pérdidas porque no encontraron mercado para colocar los importantes volúmenes importados, en especial en el primer cuatrimestre de 2018", sostuvieron. Pero además hay que agregar el componente de comercio ilegal. "El mercado de juguetes está explicado por un 25% de productos ingresados al país por contrabando, no cumplen las normas de seguridad, no pagan impuestos, violan la ley de marcas y ponen en riesgo la salud".