En el país, la caída en negocios fue de 9%

26/12/2018 -

Las ventas minoristas de la Navidad de este año cayeron un 9% con respecto al año anterior, mientras el ticket promedio de gasto fue de alrededor de 870 pesos, de acuerdo con el relevamiento realizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came). Según el reporte elaborado por la entidad en más de 2.300 comercios entre el 22 y 24 de diciembre, el consumidor "este año gastó menos y priorizó vacaciones y escapadas por sobre el consumo de bienes". E n e s e e s c e n a r i o , apuntó que "las ventas navideñas en los comercios pymes cayeron 9% frente a la misma fecha del año pasado, medidas en cantidades" y el "ticket promedio se ubicó en $870, un 31,2% por encima de la misma fecha del 2017". Asimismo, Came calculó que "en los locales al público, las ventas bajaron 10,6%, mientras que en la modalidad online subieron 4,3%", en el marco de una tendencia en alza de las ventas por Internet. L a c áma ra a d v i r t i ó también en un comunicado que la merma en las ventas se dio en un contexto en el que "hubo descuentos muy agresivos de las grandes cadenas comerciales y en shoppings que le quitaron público a negocios de barrios o centros a cielo abierto, y a aquellos con menos margen para hacer política de precios". Por otra parte, dijo que "dentro del panorama delicado que atraviesa el comercio, hubo dos datos que sumaron leve optimismo", como la desaceleración de la caída de las ventas, desde una baja de 15,6% como fue noviembre. En el desglose de actividades, Came reportó que de los 13 rubros que componen la canasta navideña relevados finalizaron en baja, con caídas que se extendieron hasta el 14,4% como es el caso de "Joyerías y Relojerías", siempre medidas en cantidades. Otros rubros con bajas acentuadas fueron: "Electrodomésticos y electrónicos" (-11,8%), "Ropa de cama y textil blanco" (-13,4%), "Indumentaria y lencería" (-11,6%), "Bijouterie y Accesorios" (-11,3%), y "Videojuegos y artículos de computación" (-11,3%). Los ramos con menos caídas fueron: "Alimentos y Bebidas" (-3,8% de caída frente a la Navidad pasada), y "Perfumerías y Cosméticos" (-2,3%).