Cristian Luna se convirtió en nuevo refuerzo del Tripero

26/12/2018 -

Comercio Central Unidos continúa sumando incorporaciones de experiencia para dar pelea en el Torneo Regional Federal. En ese sentido, en las últimas, se supo que la dirigencia acordó verbalmente la contratación del experimentado delantero Cristian "Pucho" Luna, con pasado en Unión Santiago, Mitre, Güemes, entre otros clubes.

En los próximos días, el delantero que en el último semestre estuvo defendiendo la camiseta de San Martín de las Termas de Río Hondo, se estará sumando a la pretemporada que realiza el equipo dirigido por Sandro Manzanares.

Aparte del mencionado Luna, los que ya llegaron a un acuerdo con el "Tripero" y continúan con la puesta a punto son el arquero Matías Bravo (ex Mitre y Talleres General Belgrano de Añatuya), Rodrigo Lastra (mediocampista central surgido de Central Córdoba), Miguel Sayago (defensor central, de Central Córdoba), Exequiel Chapa (defensor, ex Mitre y Güemes), Gabriel Storniolo (centro delantero, ex Mitre).

Regresó Olivera

Además, retornó al club tras su paso por Mitre, el defensor Guillermo Olivera, quien pertenece al "Tripero". Otra de las caras nuevas que se pudo observar en "Comitiva" es la del defensor Matías Nasiff, que estuvo jugando en Central Córdoba y que anteriormente supo defender la camiseta de Mitre.

De la base de jugadores de la temporada pasada continúan el defensor central Benjamín Peralta, el mediocampista Hernán De la Iglesia y el polifuncional Leonardo Herrera, entre otros.

Aunque resta poco tiempo para el inicio de la competencia, no se descartan que puedan darse algunas incorporaciones más al plantel del "Tripero". l