Mora y un sugestivo mensaje en las redes

Fotos FIESTA. Mora posteó una foto con su hijo y con Papá Noel.

26/12/2018 -

Rodrigo Mora todavía disfruta de lo que fue la consagración de River Plate en la Copa Libertadores de América y aprovechó las redes sociales para reflejar sus sentimientos y plena Navidad.

"¡Feliz Navidad para todos! ?? Fue un año soñado y completarlo con el tesoro que tengo en los brazos... Es inexplicable lo que siento. ¡Gracias a todos por bancarme siempre y darme fuerzas cada día para seguir luchando por lo que amo! ¿Sera casualidad que Papá Noel se viste de blanco y rojo?", escribió el uruguayo en su cuenta de Instagram donde además posteó una foto suya con la de su hijo.

Cabe recordar que Mora no tuvo mucha participación en los últimos partidos de River por un problema de lesión en la cadera. No obstante, integró la delegación que viajó a Madrid y Abu Dhabi con la esperanza de formar parte de algún partido, cosa que finalmente no ocurrió.