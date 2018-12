Entre 30 y 40% menos de gente viajó a Santiago por las fiestas

Fotos IMPACTO "La demanda ya no es como antes durante las fiestas", señalan en las boleterías.

Una menor cantidad de viajeros llegó este año desde ciudades como Córdoba y Capital Federal a Santiago del Estero para las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, según los datos aportados desde las boleterías de distintas empresas ubicadas en la terminal de ómnibus local.

Desde las ventanillas atribuyen la caída en las ventas a "la situación económica", a la par que otro factor es el aumento del precio que han tenido los pasajes este mes, que promedian el 20% y la competencia de las aerolíneas low cost. Un pasaje en colectivo a Capital Federal para el 3 de enero cuesta entre $1.700 y $2.900 según el servicio, mientras una aerolínea ofrece para el 4 de enero, un pasaje a $3.499.

Según explicaron los vendedores de boletos, un indicador de cómo está la situación se refleja en la cantidad de coches de refuerzo que tuvieron que poner algunas empresas en los servicios hacia los destinos más demandados: Capital Federal y Córdoba. Mientras el año pasado se necesitaban entre 5 ó 6 servicios extra para cumplir con la demanda, ahora se requiere sólo 2 ó 3.

"Está viajando poca gente. La demanda ya no es como antes para las fiestas. Habrá bajado entre 30 y 40%. No ha sido necesario agregar refuerzos", señaló Mario desde la boletería de Urquiza. En La Union, Lucas, uno de los vendedores, señaló que "no hemos puestos muchos refuerzos desde Córdoba ni de Buenos Aires a Santiago. Han sido 1 ó 2, cuando el año pasado había entre 3 a 5 unidades de refuerzo". Puntualizó que "en estas fiestas está viajando poca gente, más que nada los estudiantes". "El movimiento ha sido mucho menor que el año pasado, casi un 40% menos. De Buenos Aires a Santiago entre todas las empresas tendrán unos 10 servicios, cuando el año pasado había por lo menos 14".

A su vez, Jorge, de la empresa Balut, indicó que "la demanda ha bajado, no es lo que solía ser. Nosotros agregamos horarios para las vacaciones, pero aún así uno puede conseguir el pasaje el mismo día. No es que se completan antes de la fecha". Señaló que "se nota que poca gente viaja en colectivo. Por ejemplo, a Córdoba teníamos 3 servicios y ahora hemos puesto 2. A Buenos Aires teníamos 7 y ahora 5. Por eso calculo que un 30% ha caído la demanda".