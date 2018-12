Para analista, el escenario financiero internacional se complica para el país

26/12/2018 -

El contexto internacional relevante para la Argentina no luce favorable para el año que viene, ya que las condiciones financieras internacionales serán algo más restrictivas y no se espera un alza del precio de las commodities, afirmó la consultora Ecolatina que dirige el economista Lorenzo Sigaut Gravigna En su análisis, destacó que "las perspectivas de crecimiento de nuestros principales socios comerciales son positivas, en especial en Brasil". "La economía argentina ha repetido muchas veces el mismo ciclo: atraso cambiario con endeudamiento, expansión de la actividad económica con creciente déficit externo que desemboca en una crisis de balanza de pagos cuando se revierte el ingreso de capitales foráneos", señaló Ecolatina. Explicó que "esto produce un fuerte salto cambiario que acelera la inflación y provoca significativas pérdidas de poder adquisitivo de la población, lo que lleva a una brusca recesión que termina recomponiendo el equilibrio externo". Indicó que "la restricción externa ha marcado los tiempos económicos y políticos del país por décadas", y puntualizó que "es un recordatorio de la importancia de generar divisas genuinas, vía comercio internacional y la inversión extranjera para sostener el crecimiento". "De esta forma, resulta interesante analizar cómo el contexto internacional podría moderar o intensificar la restricción externa, lo cual afectará la solidez y solvencia argentina de cara al 2019", subrayó. Destacó que "en su reciente anuncio, la Reserva Federal estadounidense oficializó su última suba de tasas del 2018 y dejó la puerta abierta para dos incrementos adicionales en 2019". Evaluó que "si bien esto plantea una política monetaria contractiva más moderada, la mitad respecto a las 4 subas aplicadas este año, no será inocua para la economía que aún requiere financiamiento externo".