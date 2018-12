Osvaldo Bayer, adiós a un gran luchador

Fotos Osval do Bayer, adiós a un gran luchador

El periodista, escritor e historiador Osvaldo Bayer, fallecido el lunes 24 en Buenos Aires a los 91 años, dejó una extensa obra en la que da testimonio de sus convicciones como anarquista, pacifista y defensor de los derechos humanos. Nacido en la ciudad de Santa Fe el 18 de febrero de 1927, se trasladó luego con su familia a Concepción del Uruguay, a Tucumán y finalmente a Buenos Aires, al barrio de Belgrano. En esa casa, bautizada "El tugurio", por su colega Osvaldo Soriano, vivió Bayer hasta sus últimos días. Hincha fanático de Rosario Central, Bayer se caracterizó por su constante coherencia en defender las causas de los excluidos, explotados y mancillados por el poder, lo que plasmó en ensayos como "Los Vengadores de la Patagonia Trágica". "La Patagonia rebelde" fue llevada al cine en la década del 70 por Héctor Olivera, con guión del propio Bayer. La película llegó a proyectarse en todo el país durante el último gobierno de Juan Domingo Perón (1973- 1974), pero durante el de su esposa y sucesora, María Estela Martínez de Perón, el escritor fue amenazado y perseguido por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), dirigida por López Rega. Antes de esta obra, Bayer había escrito "Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia" (1970), donde narra la vida de un anarquista italiano que luchó contra el régimen fascista de Benito Mussolini y fue fusilado en la década del 30, durante la dictadura argentina encabezada por José Félix Uriburu. Pese al dolor que a Bayer le causaron las prohibiciones de sus libros, en una entrevista con Télam en 2016, confesó que los hostigamientos lo habían fortalecido. "Todas esas persecuciones me sirvieron para darme fuerza y sobre todo me ayudó mi familia. Mi mujer jamás me reprochó nada, cuando me quedé sin empleo ella salió a trabajar en una feria, fue una gran compañera, con la que estuve casado 63 años". Debido a la persecución por parte de la Triple A, en 1975 debió exiliarse en Berlín, de donde recién pudo regresar en 1983, con el restablecimiento de la democracia. En el exilio, Bayer continuó escribiendo, militando y denunciando las desapariciones de personas, torturas y asesinatos cometidos por grupos paramilitares de la última dictadura militar (1976- 1983).