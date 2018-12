Fotos La Chacarera y el Artesano ya tienen a sus figuras

26/12/2018 -

Se aproximan las vacaciones de verano y llegan los principales festivales a lo largo y a lo ancho de la provincia que convocan a turistas y comprovincianos que vuelven a disfrutar del pago. En ese sentido, se confirmó la presencia de "Peteco" Carabajal, en el de la Chacarera, que se realizará el 4 y 5 de enero en Santiago. Además, la de Ulises Bueno en el del Artesano, que tendrá lugar el 21, 22 y 23 de febrero, en Ojo de Agua. Asimismo, las grillas completas de los festivales de la Tradición (Añatuya), La Salamanca (La Banda), Canción Popular (Sumampa) y Telares Canta (Los Telares). Festival de la Chacarera Jorge Luis Carabajal, organizador del 48º Festival Nacional de la Chacarera, confirmó que esta fiesta se realizará el 4 y 5 de enero, en Santiago. Carabajal adelantó que el viernes 4 estará Néstor Garnica y el sábado 5 "Peteco" Carabajal. Expresó que en esta semana ya quedaría completa la cartelera. "No va a tener los grandes brillos de los artistas de moda. Nuestra intención es sumar contenido que hable sobre la chacarera". Consignó también que actuarán Tanta, Runa Simi, Reflejos del Salitral y Don Sixto, entre otros. Estimo que en las dos noches, por el escenario ‘Agustín Carabajal’, pasarán más de 33 músicos santiagueños, además de bailarines y artesanos. Remarcó que habrá "Telesiadas" y que el Alero Quichua estará presente tras iniciar los 50 años de sostener la lengua ancestral y la chacarera. Festival del Artesano El 21, 22 y 23 de febrero, en el club Instituto de Ojo de Agua, se realizará una nueva edición del Festival Nacional del Artesano "Por los niños". Ulises Bueno, Sergio Galleguillo y Los Manseros Santiagueños son algunas de las figuras que subirán al escenario "José Herrera". Si bien aún no se brindó en detalles la cartelera, el propio intendente de esa ciudad, Antonio "Lelo" Bitar, confirmó a EL LIBERAL que además de Bueno, Galleguillo y Los Manseros, también actuarán Elpidio Herrera y Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, Claudio Acosta, Los Santiagueños del Río y Fabricio Rodríguez, entre otros. "Vamos a ofrecer, en estos tres días, un muy buen espectáculo con una muy buena cartelera", remarcó Bitar a EL LIBERAL. El jefe comunal resaltó el espíritu solidario que tiene este festival, con el que se beneficiarán más de 3.000 chicos de las diferentes comunidades educativas de la ciudad y del interior del departamento Ojo de Agua. Asimismo, adelantó además que el 3 y 4 de enero próximos lanzarán a la venta la rifa de un auto. Telares Canta El 25 y 26 de enero, se realizará el X Festival Telares Canta. Música y jineteadas caracterizarán a esta fiesta popular que se desarrolla en el Polideportivo de esa ciudad. A partir de las 21, se vivirá en la primera jornada unas jineteadas con las tropillas Pampa y Cielo de Chávez de Campo Luján, Herencia de un Viejo Gaucho de Vargas del Km 7, La Caldera del Diablo de Leguizamón de Añatuya y La Serranita de Sánchez de Villa Ojo de Agua, con la participación de los mejores jinetes y reservados. Se competirá en Basto con Encimera, con cuatro finales. Habrá una monta especial con el Enano Toto. + VIERNES 25 DE ENERO: Academia El Zorzal, Pastor Luna, Beto Leal, Los Chalas, Marcelo Veliz y Domingo Farías. + SÁBADO 26 DE ENERO: Los Cachapeceros, Academia de Danzas Carolina Sabalza, Los Quijanos, Sachanmanta, La Fuerza del Chamamé, Academia El Zorzal, Los Cantores de Telares, Jonathan Catalán, Carlos Paz, La Ranchada y Banda Sabor (Ex Exprés). Canción Popular, en Sumampa El 8 y 9 de febrero en el club Atlético Sumampa se realizará el 46º Festival de la Canción Popular, que es organizado por la municipalidad de esa ciudad. Durante esos dos días, el público podrá disfrutar de jineteadas con los mejores reservados y jinetes que llegan a participar en las categorías Basto con Encimera, Clina Limpia y Grupa, por importante dinero en efectivo y trofeos. El intendente de Sumampa, Dr. Marcelo Bernasconi, confirmó a EL LIBERAL la cartelera de los artistas que estarán esos dos días. + VIERNES 8 DE FEBRERO: Los Rancheros, Destino San Javier, Los Campedrinos, Pastor Luna, Los Trajinantes y Damián Leguizamón. + SÁBADO 9 DE FEBRERO: Los del Fuego, Néstor Garnica, Orellana- Lucca, Los Cristales del Chamamé y Franco Escobedo. "Es uno de los festivales más importantes de la zona y en los últimos años cobró una gran importancia por la incorporación de la doma en la primera parte del espectáculo (formato similar a Jesús María), lo cual hizo que la concurrencia sea cada vez mayor. Además es una fecha elegida por muchos sumampeños que se encuentran en otros lugares (por trabajo u otros motivos) para reencontrarse con su familia y amigos", destacó Bernasconi a EL LIBERAL. "La entrada será accesible. Un bono por las dos noches cuesta $ 400. Esto teniendo en cuenta la situación económica y para que pueda ir la familia", resaltó.