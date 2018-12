Almendra seguirá en el plantel un tiempo más

26/12/2018 -

¿El pibe Agustín Almendra será otro de los que dejará ir Boca Juniors de su plantel?, todo indica que el volante permanecerá en el club por un tiempo más por lo que el interés del Nápoli de Italia quedaría en punto muerto.

"No nos ha llamado nadie afirmó a Tuttonapoli y Boca no quiere venderlo. En enero no se moverá, no hubo contactos", expresó Ruocco. En las últimas horas había trascendido un supuesto interés de Napoli y hasta se hablaba de cifras concreta para la transferencia: 15 millones de euros.

El futbolista de tan sólo 18 años disputó 14 partidos oficiales desde su debut el 15 de abril en la derrota de Boca frente a Independiente.