Ganó un premio millonario con una apuesta de cinco dólares

El estadounidense Harold McDowell convirtió una pequeña apuesta de cinco dólares en un premio de un millón de dólares tras conseguir una escalera real de seis cartas mientras jugaba al póquer de tres cartas en un casino de Atlantic City (New Jersey, EE.UU.)



El hombre, de 85 años, declaró al diario New York Post que "debe ser la suerte de los irlandeses" (frase usada en Estados Unidos que se refiere a una actitud positiva frente a una mala situación). No se refería solo a las ganancias económicas conseguidas, sino también a la feliz noticia recibida el día anterior de que su esposa estaba libre de cáncer. "La mejor noticia es que ella está sana, el dinero no es lo más importante", comentó el afortunado jugador.



McDowell afirmó que su vida continuará con normalidad, aunque reconoció que el dinero contribuirá a que la de sus hijos mejore sustancialmente. También reveló que planea hacer un viaje en crucero junto a su esposa.



El casino Borgata publicó en su página de Facebook que es la primera vez en la historia del establecimiento que alguien logra ganar con esa mano, que tiene una probabilidad de 1 entre 20.348.320.