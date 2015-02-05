CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de diciembre de 2018
A LAS 21.30 CINE. INSEPARABLES
Por El Liberal
27/12/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
19.00 SORTEO DEL AÑO. BSE Y
TARJETA SOL
19.45 ELIF (CONTINUACIÓN)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 CINE. INSEPARABLES
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 CINE. INSEPARABLES
(CONTINUACIÓN)
23.45 CASO CERRADO - SIN CENSURA
00.30 MORIR DE AMOR
01.15 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 PADRES E HIJOS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 ANIMADORES
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.03 TEMPORADA DE HURACANES
08.02 GEMELOS
10.13 CORAZÓN DE TINTA
12.12 ANTES DE IRNOS
14.02 GEMELOS
16.13 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE
18.07 CORAZÓN DE TINTA
20.06 MÁS ALLÁ DEL CIELO
22.00 EL CONTADOR
TCM
07.25 LA NIÑERA
07.50 XENA. PRINCESA GUERRERA
08.34 CASADOS CON HIJOS
09.00 CASADOS CON HIJOS
09.25 LOST
10.57 LA NIÑERA
11.22 LA NIÑERA
11.45 SOÑADOR
13.32 MI PERRO SKIP
15.10 SOMOS MARSHALL
17.31 DIARIO DE UNA PASIÓN
19.51 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
22.00 RÍO MÍSTICO
TNT
06.17 EL VENGADOR FANTASMA
08.12 HELLBOY
10.29 DOS INÚTILES EN PATRULLA
12.30 LA PROPUESTA
14.39 ¿QUÉ PASÓ AYER?
16.37 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
19.33 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
22.00 ASESINO NINJA
23.50 TED 2
SPACE
06.13 LA LEYENDA DEL ZORRO
08.28 2012
11.22 TERRENO SALVAJE
13.17 EN EL TORNADO
14.56 TWISTER
17.03 AL FILO DEL MAÑANA
19.09 DOS POLICÍAS REBELDES II
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
CINECANAL
10.05 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE
PEANUTS
10.30 INFOMERCIAL
11.30 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
13.55 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
15.35 2.22
17.20 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA
19.40 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR
22.00 EL HOBBIT. LA DESOLACIÓN DE SMAUG
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.25 BLACK-ISH
09.15 ¡BANG!
09.45 THE VOICE
11.35 EL FACTOR X
12.35 EL FACTOR X
14.35 CANAL SONY PRESENTA. REIK
15.05 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 DESAFÍO SOBRE OLAS
22.00 THE VOICE
23.50 LÍMITE VERTICAL
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 28, PEÑA“ATRAPASUEÑOS” CON ARIEL CAMAÑO, LOS ARCANOS DEL
DESIERTO, CUTI CARABAJAL, SHUTE REGGAE, Y MARCOS BARRIONUEVO. SIXTO
(BELGRANO (S) Nº 1991
*JUEVES 27, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “SEPTETO SOCAVON”, CON FEDERICO
GAMBA, EMMANUEL CARDOZO, LUCIANO MEDINA, JUAN PABLO ZAIDMAN,
GONZALO VELÁZQUEZ, MARIANO SARQUIZ Y MARTÍN ALCORTA.
*VIERNES 28, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO METAMÚSICA, CICLO QUE
MARCARÁ EL REGRESO DE TUCHO RUFFA Y LA CALLE. ESA NOCHE, TAMBIÉN
ACTUARÁN ZEROCULPA Y PEDRO SILVA. CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
*SÁBADO 29, A LAS 23, PEÑA 11º ANIVERSARIO DE “FIESTA EN DOMINGO” CON RUBÉN JAIME, MATÍAS MUAS, LOS DEL VINALAR; INVITADO ESPECIAL CLAUDIO ACOSTA Y EL DEBUT DE SAYANI.
SUNSTAR
AQUAMAN (2D)
COMIC,ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
27/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
28/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
23:50 (Subt)
BUMBLEBEE (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
27/12 - 16:40 (Cast) 19:00 (Cast)
21:30 (Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
27/12 - 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Subt)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
27/12 - 28/12 16:10 (Subt) 18:15 (Subt)
TERREMOTO (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
27/12 - 20:10 (Cast) 22:15 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
27/12 -28/12 16:45 (Cast)
29/12 -30/12 - 14:30 (Cast) 16:45
(Cast)
02/01 - 16:45 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D) DRAMA (+13 AÑOS)
27/12 - 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)
28/12 - 29/12- 18:45 (Cast) 21:20
(Subt) 00:00 (Subt)
02/01 _ 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
AQUAMAN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -
22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO
JUEVES)
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:00
BUMBLEBEE APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40 -22:00 -
22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:00 - 22:50
(Solo JUEVES)
31y 01-01 CERRADO
Los horarios pueden ser
modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
03-01 WIFI RALPH
CASTELLANO 2D 17:30
CASTELLANO 3D 20:00