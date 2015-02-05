CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 27 de diciembre de 2018

A LAS 21.30 CINE. INSEPARABLES

27/12/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

19.00 SORTEO DEL AÑO. BSE Y

TARJETA SOL

19.45 ELIF (CONTINUACIÓN)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 CINE. INSEPARABLES

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 CINE. INSEPARABLES

(CONTINUACIÓN)

23.45 CASO CERRADO - SIN CENSURA

00.30 MORIR DE AMOR

01.15 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 PADRES E HIJOS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.03 TEMPORADA DE HURACANES

08.02 GEMELOS

10.13 CORAZÓN DE TINTA

12.12 ANTES DE IRNOS

14.02 GEMELOS

16.13 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE

18.07 CORAZÓN DE TINTA

20.06 MÁS ALLÁ DEL CIELO

22.00 EL CONTADOR

TCM

07.25 LA NIÑERA

07.50 XENA. PRINCESA GUERRERA

08.34 CASADOS CON HIJOS

09.00 CASADOS CON HIJOS

09.25 LOST

10.57 LA NIÑERA

11.22 LA NIÑERA

11.45 SOÑADOR

13.32 MI PERRO SKIP

15.10 SOMOS MARSHALL

17.31 DIARIO DE UNA PASIÓN

19.51 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

22.00 RÍO MÍSTICO

TNT

06.17 EL VENGADOR FANTASMA

08.12 HELLBOY

10.29 DOS INÚTILES EN PATRULLA

12.30 LA PROPUESTA

14.39 ¿QUÉ PASÓ AYER?

16.37 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

19.33 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

22.00 ASESINO NINJA

23.50 TED 2

SPACE

06.13 LA LEYENDA DEL ZORRO

08.28 2012

11.22 TERRENO SALVAJE

13.17 EN EL TORNADO

14.56 TWISTER

17.03 AL FILO DEL MAÑANA

19.09 DOS POLICÍAS REBELDES II

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

CINECANAL

10.05 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE

PEANUTS

10.30 INFOMERCIAL

11.30 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

13.55 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

15.35 2.22

17.20 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA

19.40 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

22.00 EL HOBBIT. LA DESOLACIÓN DE SMAUG

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.25 BLACK-ISH

09.15 ¡BANG!

09.45 THE VOICE

11.35 EL FACTOR X

12.35 EL FACTOR X

14.35 CANAL SONY PRESENTA. REIK

15.05 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 DESAFÍO SOBRE OLAS

22.00 THE VOICE

23.50 LÍMITE VERTICAL


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 28, PEÑA“ATRAPASUEÑOS” CON ARIEL CAMAÑO, LOS ARCANOS DEL

DESIERTO, CUTI CARABAJAL, SHUTE REGGAE, Y MARCOS BARRIONUEVO. SIXTO

(BELGRANO (S) Nº 1991


*JUEVES 27, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “SEPTETO SOCAVON”, CON FEDERICO

GAMBA, EMMANUEL CARDOZO, LUCIANO MEDINA, JUAN PABLO ZAIDMAN,

GONZALO VELÁZQUEZ, MARIANO SARQUIZ Y MARTÍN ALCORTA.


*VIERNES 28, A LAS 23, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO METAMÚSICA, CICLO QUE

MARCARÁ EL REGRESO DE TUCHO RUFFA Y LA CALLE. ESA NOCHE, TAMBIÉN

ACTUARÁN ZEROCULPA Y PEDRO SILVA. CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)


*SÁBADO 29, A LAS 23, PEÑA 11º ANIVERSARIO DE “FIESTA EN DOMINGO” CON RUBÉN JAIME, MATÍAS MUAS, LOS DEL VINALAR; INVITADO ESPECIAL CLAUDIO ACOSTA Y EL DEBUT DE SAYANI.


SUNSTAR

AQUAMAN (2D)

COMIC,ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

27/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

28/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

23:50 (Subt)

BUMBLEBEE (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

27/12 - 16:40 (Cast) 19:00 (Cast)

21:30 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

27/12 - 17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Subt)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

27/12 - 28/12 16:10 (Subt) 18:15 (Subt)

TERREMOTO (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

27/12 - 20:10 (Cast) 22:15 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

27/12 -28/12 16:45 (Cast)

29/12 -30/12 - 14:30 (Cast) 16:45

(Cast)

02/01 - 16:45 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D) DRAMA (+13 AÑOS)

27/12 - 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)

28/12 - 29/12- 18:45 (Cast) 21:20

(Subt) 00:00 (Subt)

02/01 _ 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 -

22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO

JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:00

BUMBLEBEE APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40 -22:00 -

22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:00 - 22:50

(Solo JUEVES)

31y 01-01 CERRADO

Los horarios pueden ser

modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

03-01 WIFI RALPH

CASTELLANO 2D 17:30

CASTELLANO 3D 20:00

 
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