FÚNEBRES | 27 de diciembre de 2018

27/12/2018

FALLECIMIENTOS

- Ramon Osvaldo Salvatierra

- Diego Fernández (Fernández)

- Lucio Félix Trezami (Loreto)

Sepelios Participaciones

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Señor, ya está ante ti, recibelo en tu reino. Su hijo Juan Alejandro Auad, sus nietos Martin Alejandro, Maria Virginia, Nicolas, Federico, Ana Carolina y su bisnieto Maxi participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermana Nélida A. de Gabellini, participa con gran dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Amigas de su hija Cristina del Gimnasio Cuba: Tere Gianonni, Tere de Cisneros, Marisa Perez Nazar, Lourdes Amestegui, Magui Macias de Costa, Ana Quainelle de Alen Lascano, Normita de Cura y Ana Maria Barrionuevo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Ramona Ponce y Cecilia Silva participan con profundo dolor su fallecimiento. Gracias querido Juan por hacernos sentir parte de tu familia. Que en paz descanse.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Ángel y Norma Japaze participan con profundo dolor el fallecimiento de su intimo amigo, acompañan en tan dificil momento a su amiga Magui y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Daniel Perego, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Dr. Virgilio Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. La promoción 1957, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra compañera y amiga Magui, y acompañan en este momento a ella y su flia., Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. El que cree en mi aunque muera vivirá " Teresita Carrizo de Auad, sus hijos Claudia, Alejandra, Marcela, Fernanda, Andrea , Michel y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliarres. en su dolor.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. La H. C. Directiva y Socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento de su socio, acompañando en el dolor a su esposa Maria Elena Santillan, socia de este club, rogando al Señor le de el descanso eterno y que brille para El la luz que no tiene fin.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Francisco F. Crespo, Mirta Astun, Adrian Casadei, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. La Honorable Comision Directiva, socios, empleados y Concesionarios de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de Don Juan Domingo Auad, quien fuera socio y amigo incondicional de nuestra institucion, acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para su eterno descanso.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Victor Oscar Raed, Chonga de Raed y Victor Rodolfo, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa Magui, hijos y familias. Ruegan oraciones y consuelo para sus familiares. Que descanse en paz.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Luis Ricardo Marhe, Luisa Santillan, sus hijos Ricardo, Virginia, Cecilia y Lazaro Piccardi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. La Asociacion Santiagueña de Dermatologia, saluda con profundo dolor la pérdida del padre de la Dra. Ana M. Auad. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Cuando un amigo se va no se puede llenar el vacío con la llegada de otro amigo. Apreciado y querido amigo Juancito. Fuiste un ser especiasl y en los años que compartí contigo te llegué a conocer, querer y apreciar y siempre te recordaré. Mis condolencia a mi querida amiga Magui de tantos años y mi sentido pésame a sus hijos y familia y será hasta que nos encontremos Juancito. Su amigo Osvaldo Atenor.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Fabiana, Silvia, Susan, Vanina, Vanesa P., Vanesa, Alejandra. Eliana, Loren y Eugenia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra amiga Ana Cristana y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Dejaste tus enseñanzas en todos los que te conocimos, te vamos a extrañar muchísimo, especialmente cuando vaya al bar American y no te encuentre, pero se que te sentiraás feliz en el jardín que Dios te llevó como un pastor para sus ovejas, pedimos que el Señor le de a nuestra querida amiga Magui, hijos y respectivas familias pronta resignación es el deseo de Maria C. Polamares y flia.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Justo Alegre y Omar Alegre participan el fallecimiento del padre de su hijo José Daniel, deseando pronta resignación a sus familiares y elevamos oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. A mi querido amigo y vecino. Osiris Faccio y flia. y personal de Casa Skaf acompañan a sus familiares y ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. María Inés Abdo, Víctor Marcelo Raed y Fortunato; Pablo Abel Abdo y Pbro. Miguel Ángel Abdo participan con profundo dolor la partida de don Juan y acompañan a su familia querida en el dolor.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Gabriela Pacheco y familia despiden a Don Juan, y acompañan a sus familiares ante su pérdida.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. José Luis Hache y Adriana Maldonado participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Dr. Jorge Fernando Lissi y Sra. Lilia de Lissi participan con dolor el fallecimiento del Padre de la Dra. Ana Maria Auad. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Compañeros y Administrativos del Centro 25 de Mayo, participan con dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Ana Maria Auad. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Humberto Fadel Astun, su esposa e hijos acompañan a su apreciada familia en tan penoso trance. Elevando oraciones en su querida y apreciada memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Mariem Skaf de Saad y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Williams Avido y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAPILLA, SARA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Felices los de corazón puro porque veran el rostro de Jesús. Ex compañeros de la Escuela Ejercito Argentino Nº 1132. Rita Cordero, Juana Dorado, Ines Trejo, Isabel Gorostiaga, Noni Figueroa, Luis Marturet, Sebastian Storniolo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre de su compañera Mirta Graciela Coronel de Figueroa y ruegan a Dios por su eterno descanso.

CORVALÁN JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Susy Galvan junto a sus hijos Fernando y Andrea Juarez, despiden con inmenso cariño y profundo agradecimiento al querido Pelu, a quien siempre recerdaran por su honradez, enorme generosidad y hombria de bien. Acompañan a la flia. en la dolorosa perdida y elevan oraciones en su querida memoria.

CURA, GUIDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/18|. "Dice el Señor yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Ricardo Héctor Manzur y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento y acompaña a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Mario B. Diósquez, Noemí M. López, sus hijos y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento, pidiendo oraciones en su memoria.

HIJONA DE FAISAL, ILDA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el día 24/12/18|. Sus hijos: Juan Manuel y Ricardo Antonio, sus hijas Pol.: Valle y Adriana, sus nietos: David, José, Cecilia, Agustín, Ricardo y Camila Faisal, part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. El Descanso. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V. ) Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HIJONA DE FAISAL, ILDA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el día 24/12/18|. Su hermana pol. Gladys Fernández de Faisal, sus hijos Marizabel Faisal y Rubén Jorge, Carlos Faisal y Susana Vittar lamentan profundamente el fallecimiento de Ilda y elevan oraciones para su descanso eterno.

HIJONA DE FAISAL, ILDA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció en bs.as. el 24/12/18|. Sus hermanos políticos Toto Faisal y Cristina Casas de Faisal y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de Ilda y acompañan a sus hijos Juan Manuel y Ricardo en este dificil momento.

HIJONA DE FAISAL, ILDA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el día 24/12/18|. Pibe Hoyos, sus hijos Liz, Ramiro y Olguita, sus nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, rogando que el Señor la reciba y le brinde el merecido descanso eterno.

HIJONA DE FAISAL, ILDA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el día 24/12/18|. Graciela Martínez, participa con pesar su fallecimiento. La recuerda como su amiga y compañera de trabajo de los Jardines de Infantes Nº 5 Julia Valdivia del Bº Besares, Amadeo Jacques y Patito Coletón; hasta su jubilación. Ruega por su eterno descanso y el de su esposo Ricardo (Gogui) Faisal y acompaña en su dolor a sus hijos Ricardo y flia. y Juan Manuel, a su esposa Valle Moriya, a sus nietos David, José y Cecilia Faisal Moriya. Brille para ellos la luz que no tiene fin.

LARCHER, OFELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Despedimos tiernamente a Chita los pocos primos que quedamos, hasta el reencuentro definitivo: Beba, Pilula, Bety, Tota, Rina, Anita, Coco y Negro con sus respectivas familias rogando que el Señor de la Misericordia, por la pasión de su hijo Jesús y el amor maternal de María Santísima la reciban en su Santo Reino. Unidos en oración imploramos al Padre Celestial la resignación cristiana para sus hijos, nietos y demas familiares. Las madres mueren para el mundo pero para sus hijos no... Te queremos Chita, descansa en paz.

SALVATIERRA, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Su esposa Ana Paz, sus hijos Gerardo , Silvia, Ramon, Walter, h. politicos Silvia, Lucia, Gabriela, nietos Maxi, Juan Cruz, Jonas, Nahiara, Lorenzo, Micaela y demas familiares Sus restos seran inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162.Tel. 4219787.

SALVATIERRA, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. "Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mí, aunque muera vivirá". Su hijo Ramón, hija política Lucía Cáceres, nietos Maxi, Jonás, Nahiara, Micaela; Cuni, Peri, Fernando Cáceres; Raúl y Natalia y sus hijos Santiago, Emiliano e Iván; Fernando Juárez y flia.; y Domingo Abdulajad participan con dolor su partida a la Casa del Padre Celestial. Sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el Parque de la Paz. Se ruega una oración en su querida memoria.

SALVATIERRA, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Sus hermanas Zulema del Valle y Maria Imelda, sobrinos Roque, Sheza y Marcela Avellaneda y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Su hermana Maria, su cuñado Mario, su sobrino Angel, sobrina politica Veronica, sobrinos nietos Nicol y Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, RAMÓN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Su hermana Zulema, su cuñado Porfirio, sus sobrinos Roque y Marcela, sobrino politico Rafael, sobrinos nietos Shezabel, Agustina, Lautaro, Roco, Barbarita y Antonela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Miembros del Consejo directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero, acompañan con profundo dolor a los Escribanos Blanca Gonzalez de Vittar y Héctor Alejandro Vittar ante la irreparable pérdida de su esposo y padre respectivamente el pasado 22/12. Que descanse en paz su alma en los brazos del Altisimo y brille para el la luz que no tiene fin.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Todo el personal dependiente del Colegio Notarial de Santiago del Estero, participan con pesar el fallecimiento del esposo y padre de los Escribanos Blanca González y Alejandro Vittar y eleva oraciones por su descanso eterno junto a nuestro Padre Celestial.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Elvira Adriana Cerro, Irene María Viaña y María Virginia Viaña participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Muñeca y a toda su familia.

Invitación a Misa

CONTRERAS, TERESA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/13|. Hoy hace 5 años que te fuiste al Reino del Señor, no hya un solo día que pase sin que piense en ti y hoy lo hago mucho más que siempre. Su hijo Ramón Walter Gauna, sus sobrinas Aurora y Magui, sus hermanos y demás fliares. invitan a la misa en la parroquia Santo Cristo (Bº Mosconi), hoy a las 20,30 hs.

GÓMEZ, FEDERICO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/18|. Hijo de mi vida, si supieras el dolor que invade mi alma, no tengo consuelo, te pido me abraces fuerte y me des la fortaleza para seguir adelante. Tu madre María, tu pa Roberto, tu hermano Gabriel y tu hermanita Valentina que te aman y jamás te olvidarán, invitan a la misa al cumplirse 9 días de tu partida, que se realizará hoy a las 20,30 hs. en la iglesia Santo Cristo, Bº Libertad. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

HUARACHI MENDOZA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Hoy hace 8 meses de tu partida, nos dejaste un vacío muy grande, pero tu recuerdo llena nuestros días. Tu esposa Graciela Medina, tus hijos Patricia, Sillvia, Guillermo, María y Martha, tus nietos Pauli, Franco, Lucía, Lautaro y Matheo, hijos pol. Claudio y Raul, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 hs.en la parroquia San José del Bº Belgrano.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CAMPOS, CLEMENTE HIPOLITO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/2018|. Su esposa Vicenta Toledo, sus hijos Gabriel, Alicia, Jose, Humberto, Enrique, Fabian, Graciela, Eduardo, Juan, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Clodomira. Casa de duelo Colonia Sta. Elena . NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383 L.B.

PEREYRA, ALDO ENERIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/18|. Eduardo Águila, Nilda González y sus hijos Andrea, María Cecilia, María José, María Belén y Matías participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, ALDO ENERIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/18|. Daniel Taboada, María José Águila y sus hijos Bautista y Josefina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, ALDO ENERIO (q.e.p.d.) Fallecio el 24/12/18|. Julia E. T de Fioramonti y familia participan su fallecimiento y acompañan con profundo pesar a toda su familia.

PEREYRA, ALDO ENERIO (q.e.p.d.) Fallecio el 24/12/18|. CPN. Walter Noe Tagliavini, participa su fallecimiento y acompaña espiritualmente a su familia. Ruega oraciones en su memoria.

PEREYRA, ALDO ENERIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/18|. Carolina Reynoso, Celina Feijóo, Luciana Lorefice, Angy Dieta, Karina Schmieloz, Myrian Figueroa y Ana Garnica lamentan profundamente el fallecimiento del papá de nuestra amiga Romi y elevan oraciones para su eterno descanso.

Invitación a Misa

BRANDÁN ESCOBAR, RITA NAHIARA NOELIA (q.e.p.d) Falleció el 27/12/15|. Nahia: no ha sido fácil vivir sin ti estos tres años, pero estoy aprendiendo a aceptar tu ausencia y a sobrevellevar el dolor del vacío que siente mi alma. Estoy aprendiendo a mirar la puerta sabiendo que no llegarás y a vivir los festejos sin que tú estés en ellos. Estoy aprendiendo a verme bien aunque mi corazón partido en pedazos me duela y a pensarte en las noches para ver si te puedo encontrar en mis sueños. Estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos y a reír con cada una de tus anécdotas. Pero hay un lugar donde siempre estarás y de ahí no tengo que aprender a sacarte... de mi corazón que es donde vivirás eternamente. Te recordaré por siempre y siempre te amaré. Sé que algún día te alcanzaré y te abrazaré como nunca. Sus padres, hermanos y sobrino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, La Banda, al cumplirse tres años de su partida a la casa del Padre.

GUZMÁN, HÉCTOR ORLANDO (Chizo) (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Sus hermanos Alicia, Vali, Andili, Checo, Juan, Angel y Andres, agradecemos a la familia Ciappino, vecimos y amigos por el acompañamiento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Santiago Apostol. con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARGAÑARAZ, GRISELDA CLEOFE (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Amigos de veteranos del club Unión obrera participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Martin. Ruegan oraciones en su memoria.

CERRANO, JUSTA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Sus hijos Luis, Elina, Juana, Lidia, Esteban, Patricia, Rolando, Alberto hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares. sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio local, casa de duelo San Isidro Dto. Capital. EMPRESA SANTIAGO.

DÍAZ DE DÍAZ, EXIQUIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica N°5 Dr. Ramón Carrillo, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Su esposa Mercedes Sánchez, sus hijos Pedro, Isabel, German, Ramon, su hija politica Marisa sus nietos Zania, Yonatan, Leandro, Ivan, Sabrina, Fabian, Irina Y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Sus hermanos políticos José R. (Titi) y Deli Rodríguez, y sus sobrinos: Ramón, Gustavo, Guille, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNANDEZ DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Sus sobrinos, Liliana, Maricel y Juan Pablo Fernández Murad y sus respectivas familias `participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. José Della Rosa, su esposa Adriana, hijos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Amigos de su hijo Germán: Loly, Arturi, Fredy, Joselo, Luis, Joshe, Mario, Rauli, Carlitos, Rober, Andrés, Chasca, Hugo, Félix participan con profundo dolor su partida.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Carlos Rafael y Sra. Fernanda González e hijos participan con profundo dolor y acompañan a sus amigos Germán y Ramón y familia en tan difícil momento.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". Osvaldo Trógolo y Irma Bravo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Alberto "Beto" Celario, su esposa Coca, sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su falleciento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Hijos de Mabel y Domingo Della Rosa (fallecidos), Marcia, José, Nancy y Ana Valeria Della Rosa con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. "Que brille ara el la luz que no tiene fin" Ricardo Cruz, esposa e hijo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. La Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Edmundo y Raúl Romero participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GRABAUSKIS, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. El Colegio Bioquimico y la Cooperativa Bioquímica de Santiago del Estero, participan el fallecimiento de la Sra. madre de su asociado y miembro de Comision Directiva y del Consejo de Administración Dr. Stuart Sosa Grabauskis, ruegan oraciones en su memoria, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Frias.

GRABAUSKIS, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. El Team Madre de Ciudades MTB participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Stuart Grabauskis. Ruegan una oración en su memoria.

GRABAUSKIS, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. El Team Los Gordos MTB participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Stuart Grabauskis. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, JOSÉ SAÚL (q.e.p.d) Falleció el 25/12/18|. Su esposa Adela, sus hjos Walter, Diego, hija pol. Viviana, nietos Loana, Nahir, Yenifer, Melani, Martina, su han. Celsa y demás familares participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio El Barrial. Ceremonial, Exequias, Tanatopraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MARTÍNEZ, ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. La escuela N977 de Nueva Francia participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestro compañero de trabajo Alberto Puertas. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, JULIETA JUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Sus padres Olga, Vicente, sus hnos Vanesa, Lorena, Silvana, Romina, Yanina, Gorge, Matias, Santiago, sobrinos cuñados y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162.Tel. 4219787.

PEREYRA, JULIETA JUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Comunidad educativa del Instituto de Formación Docente Nº5 participa con profundo dolor el fallecimiento de su alumna del Profesorado Educación Primaria. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TREZAMI, LUCIO FELIZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Sus hijos Gennis , Tani, Puchi h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.

Invitación a Misa

ORELLANA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Dejaste tus enseñanzas en todos los que te conocimos, quedan en nosotros hermosos recuerdos. Tu hija Mirta, hijo pol. José, su nieto Joselito Gómez. Te extrañaré por siempre mamita querida. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento se realizará una misa a las 19 hs. en El Palomar. Dto. Moreno. Se ruegan oraciones en su querida memoria.