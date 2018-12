Cámaras delataron a una mujer policía robando celular en una farmacia en el sur de la ciudad

Fotos SECUENCIA. El video muestra todos los movimientos de la policía, hasta retirarse con el celular.

27/12/2018 -

Las cámaras de una farmacia captaron el momento en que una mujer policía le sustrajo el celular a otra mujer en una farmacia del sur de la ciudad.

Según publicó el diario Crónica, la víctima, de 48 años, fue a la farmacia con su hija, de 22.

En el "fragor" del ir y venir de gente, la mujer pagó por la compra y olvidó su celular en el mostrador.

Al instante, una policía lo descubrió, lo ocultó en su uniforme, junto a artículos que compró y se lo llevó.

Mientras tanto, la víctima de la farmacia fue a un bar a cinco cuadras. Allí, advirtió que había "perdido" su celular y retornó urgente a la farmacia.

Solicitó a los empleados las imágenes de la seguridad interna y, oh sorpresa, una policía era la ladrona.

La mujer llevó copias de la filmación a la comisaría jurisdiccional, a una cuadra de la farmacia, y denunció a la mujer policía.

Los efectivos se mostraron sorprendidos y luego de dos horas de procedimiento, manifestaron que la acusada "llevó el celular a una garita situada a diez cuadras del local para devolverlo".

Asimismo, el esposo de la dueña del aparato habría manifestado: "Se lo robó. No tenía intención de devolverlo. Antes de ir a la comisaría, llamé al celular de mi mujer, mandé WhatApps pidiendo que lo devuelvan y me clavaron el visto. Mi esposa no tenía clave. También mandé mensajes de texto y no los respondieron".

Fuentes policiales confirmaron a EL LIBERAL la veracidad del hecho y que se tomaron las medidas del caso.