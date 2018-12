Fotos "Trabajamos para hacer mejor las cosas y que el crecimiento de Santiago no se detenga"

27/12/2018 -

Consustanciado con la problemática económica nacional que se vive en el país, el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora reafirmó su postura de trabajar para consolidar "la paz social y la generación de trabajo para los que todavía no lo tienen".

Así lo señaló en diálogo con EL LIBERAL, durante su participación en la fiesta religiosa de San Esteban en la localidad de Sumamao (ver página 16), donde señaló además que espera que el 2019 "sea mucho mejor para toda la familia santiagueña".

Atento a la situación inflacionaria que vive el país, el mandatario provincial reconoció que el 2018 "ha sido un año complicado y difícil para todos. Hay que recordar que comenzamos el año pasado con un dólar a $18 y hoy está $40, lo que ha generado zozobra y complicaciones en todos los sectores de la cadena productiva y comercial", señaló.

Ante un contexto económico nacional adverso, el gobernador resaltó: "nosotros lo que tratamos durante este año es no perder nunca el equilibrio financiero, y dialogar mucho para llegar a un fin de año con perspectivas al menos claras, como lo hacemos con todos los gremios estatales y también con los gremios no estatales. Así que rogamos que el año 2019, que no anuncia ser un año muy bueno en materia económica financiera, nosotros podamos mejorar las cosas, para que el crecimiento de Santiago no se detenga".

El gobernador Zamora resaltó también que todas las medidas que se tomaron para contrarrestar la situación inflacionaria que vive el país, como el caso del otorgamiento de un bono de $15 mil, dijo que "fue posible gracias al esfuerzo y la prolijidad administrativa con la que manejamos las cuentas públicas y, en segundo lugar, porque pensamos en todos los sectores. Por eso, a pocos días de cerrar el 2018, lo que siempre queremos dejar es un mensaje de esperanza para todos los santiagueños, que tengamos fe en Dios y en nuestras propias fuerzas", concluyó el mandatario santiagueño.