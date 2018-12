27/12/2018 -

"Fue muy difícil llegar. Hay gente que piensa que es fácil, pero es muy difícil porque el fútbol te da muchas cosas pero también te quita otras. Cuesta mucho despegarse de la familia, los amigos, tu ambiente, tu ciudad, el lugar donde naciste y de golpe te vas a otro lado y solo", recuerda Exequiel sobre lo complicado y duro que fue adaptarse a Boca.





Con tan solo 12 años comenzó este camino que hoy lo llevó a firmar su primer contrato como profesional. Fueron casi dos años de ir y venir. "Viajaba un jueves para entrenar un día y jugar el sábado. Encima estaba de suplente y jugaba 20 minutos. Terminaba el partido y nos volvíamos a casa", recuerda el "Chango".





Pero al llegar a edad de inferiores, a los 14, el cambio fue más brusco cuando tuvo que mudarse a la pensión. "Los primeros cuatro meses en la pensión lloraba siempre, porque extrañaba y encima no me ponían. Los años anteriores iba cada tanto a jugar pero sabiendo que volvía a mi casa. Una vez que llegué a la pensión fue diferente. Y ese primer año fue muy difícil, un ambiente distinto en el que vivía con otras personas y tenía que hacer nuevos amigos", explica.





"Cuando lloraba, llamaba a mi mamá y a mi papá. Y me quería volver, pero ellos me apoyaron siempre, me decían que me quede que lo bueno estaba por venir. Así que mirá, se dio hoy. Les hice caso a mis viejos", completó.