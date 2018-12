El día que se encontró con Román se puso muy nervioso

27/12/2018 -

Hay un recuerdo que atesora mucho Exequiel y es una foto con Juan Román Riquelme. Se dio en el marco de una charla que brindó en Ezeiza para los seleccionados juveniles. "Qué lindo verlo ahí al máximo ídolo de Boca, te pone muy feliz. Creo que si sos de River también. Lo teníamos ahí al frente a Román así que estábamos contentísimos. Pablo Aimar y Diego Placente le dijeron ‘mira hay uno de Boca’ y él me llamó para la foto. Yo no sabía qué hacer, estaba muy nervioso. Me preguntó cómo estaba en la pensión y si me gusta Boca, yo le dije ‘no lo puedo creer, te estoy viendo a vos’ y se reía. Es una muy buena persona", recordó de aquel momento.

"También tengo fotos con Tévez, con Centurión, con Gago, con casi todos", agregó. "Gago me regaló esta camiseta, pasa que tenemos el mismo representante y siempre lo veo. Juega muy bien, si yo llego a tener ese cinco hago goles todos los partidos. Lástima lo de la lesión. Dios quiera que siga jugando pero yo lo veo difícil", concluyó el santiagueño.