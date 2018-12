"No va a haber recuperación y la inflación no va a ser del 23% como dice el Gobiern

27/12/2018 -

El economista José Luis Espert señaló que "el 2019 va a ser un año de recesión. Vamos a tener nuevamente una caída de la actividad económica de por lo menos un 1%. Este año va a caer 3% la economía. No va a haber recuperación. El Gobierno puso que habrá una caída de 0,5% porque piensa que en el segundo trimestre arranca la recuperación, pero si se llega a dar va a ser muy, pero muy leve. Creo que como piso va a ser de un 1% la caída de la economía".

Espert se refirió además a la inflación e indicó que "este año cierra entre 48 y 50% y el año próximo sí va a ser un poco más baja, pero no va a llegar a 20 o 23% como dice el Gobierno. Va a estar arriba de ese número. Más cerca del 30%".

"Lo veo muy complicado al año en lo político, en lo social. Vamos a votar con una actividad económica parecida en números más o menos, pero con el mismo nivel de actividad que hace 8 años. Eso significa una caída del PBI per cápita del 7%. Vamos a votar con un PBI per cápita mucho más bajo que en 2011 y en 2015. Eso es un tema no menor desde lo político y social".

Sin embargo, explicó que lo que más lo preocupa es la suba del riesgo país. "Sigue alto no sólo por la incertidumbre política. Aquí lo que hay son grandes dudas si la Argentina va a poder seguir pagando la deuda a partir de 2020".

Añadió que "en el 2019 el mercado considera que el gobierno va a poder pagar porque está el FMI, pero en 2020 hay que ver. De los U$S57 mil millones del acuerdo con el FMI que llega hasta junio de 2021, hay casi U$S 50 mil millones que se desembolsan hasta fines de 2019, pero el año y medio que resta hasta el fin del acuerdo, desde el 1 de enero de 2020 hasta junio de 2021 no hay plata para pagar el acuerdo".

En ese escenario dijo que "el Gobierno necesita ir al mercado, pero ¿cómo va a salir al mercado con tasas de interés que para renovar deuda están arriba del 10%? Es un disparate. Es un riesgo país peligroso, que muestra las dudas que hay de que la Argentina pueda pagar la deuda en estas condiciones".