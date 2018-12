Según Becker, el avance de la deuda pública es un riesgo latente para la econom

27/12/2018 -

El economista Víctor Becker, del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, advirtió por el alto nivel de endeudamiento del Estado nacional. "Según el Indec, el stock de deuda externa bruta total al 30/6/2018 se estima en u$s 261.483 millones, lo cual equivaldría a un 63% del PBI", indicó. Agregó que "su principal componente es la deuda pública nacional y provincial que totaliza u$s 160.000 millones; la deuda del Banco Central suma u$s 20.000 millones y el resto es deuda del sector privado". Añadió que "la deuda pública externa representaría un 43% del PBI".

Becker, indicó que "un trabajo llevado a cabo por personal del FMI, estima que un ratio superior al 40% es riesgoso para países emergentes".

El economista señaló que la deuda pública argentina, según la Secretaría de Finanzas, al final del primer semestre del 2018 denominada en moneda extranjera representaba el 58% del PBI. Cabe suponer -añadió- que la suba de la cotización del dólar en el segundo semestre ubica ese guarismo por sobre el 60%".

Puntualizó que "estos guarismos podrían denotar un problema si el gobierno debiera recurrir al mercado de capitales para hacer frente a los vencimientos de la deuda".

No obstante, "eso no debiera ocurrir porque, según la información oficial, todas las obligaciones en moneda extranjera que venzan hasta fines de 2019 serán cubiertas con los fondos provenientes del FMI. Por lo tanto, la gran incógnita es qué ocurrirá a partir de 2020", expresó el economista.