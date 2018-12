Carrió, decepcionada con el juez Rosatti

27/12/2018 -

Elisa Carrió afirmó estar "decepcionada" con el jurista del PJ Horacio Rosatti porque desde que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cambió sus posiciones históricas y formó una alianza repentina con el extitular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Según ella se complotarían contra el nuevo presidente, Carlos Rosenkrantz.

Carrió relató: "Le mandé a decir a Rosatti, con quien nunca me reuní desde que está en la Corte Suprema, que estoy muy decepcionada con él. Se lo dijo el diputado de la Coalición Cívica, Juan López. No puedo creer que Rosatti sostenga a Lorenzetti y De Marchi (Héctor, administrador de las finanzas de la Corte) en materia delictual". Y agregó: "Lo que está haciendo Rosatti es una de las tantas cosas que me decidieron a pedir mi jubilación. Estoy decepcionada".

Estaba convencida de que el juez ayudaría a mejorar la calidad de los fallos y generaría un mayor transparencia en las finanzas multimillonarias que maneja el Poder Judicial.

La diputada aseguró que Rosenkrantz debía llevar a cabo esa tarea. Para ser designado presidente del tribunal había contado con los votos de Rosatti y la jueza Elena Highton de Nolasco, mientras que Juan Carlos Maqueda secundó a Lorenzetti.