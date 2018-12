Fotos Amenazó con un revólver a su esposa, luego del velatorio de su ex suegro

La Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda realiza averiguaciones sobre una denuncia realizada por una mujer de 36 años, quien manifestó en la policía que su esposo, la amenazó con un arma de fuego.

La víctima contó a los efectivos que hace tres años mantiene una relación amorosa con el acusado y hace aproximadamente seis meses que están legalmente casados, pero no tienen hijos en común.

Sobre los hechos de violencia, la damnificada contó que el viernes cuando regresó del velatorio de su ex suegro -abuelo de sus hijos con su anterior matrimonio- mantuvo una discusión con el acusado (63) ya que estaba "celoso".

El jubilado le reclamó su presencia en el velatorio por lo que ella también le reprochó que no haya dejado llevar a sus hijos hasta la casa fúnebre. Los dichos de la víctima ofuscaron aún más al sujeto quien se dirigió a su camioneta y sacó un revólver.

Apuntándole a la víctima el acusado -quien actualmente trabaja como contratista de obras- le gritó: "Más vale que te vayas, porque cuando venga de mi trabajo te voy a matar delante de tus hijos".

Temiendo por su integridad y la de su familia, la mujer -aprovechando que el acusado no estaba- se retiró de la casa. Al día siguiente ella retornó al inmueble para buscar sus pertenencias y allí se topó nuevamente con el acusado. Cuando el acusado la vio otra vez en la casa nuevamente la expulsó, negándole que se llevara sus bienes. Ante la insistencia de la mujer por tomar lo que era suyo y de sus hijos, el acusado otra vez tomó su arma y le apuntó a la cabeza. "Con vos división de bienes no voy a hacer, nos vamos a separar cuando vos mueras o yo muera", la manifestó el acusado, por lo que ella se retiró de la casa. La víctima contó ante los uniformados que no es la primera vez que sufre este tipo de amenazas.

En las próximas horas la fiscalía ordenará una serie de medidas.

Según se supo, la mujer reside con sus hijos en la casa de su progenitora.