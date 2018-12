Abusó de dos menores en La Pampa y se ocultaba en una finca de Maquito

Fotos ALLANAMIENTO. La Policía irrumpió en la finca y aprehendió al sospechoso para ponerlo a disposición de la Justicia.

27/12/2018 -

"No hagas con ella lo que haces conmigo", fue el grito de una adolescente que retumbó durante la madrugada en una habitación de su casa, al encontrar a su padrastro manoseando a su prima que se había quedado a dormir.

El depravado habría nacido en Santiago y desde niño se radicó en Santa Rosa, La Pampa. Desde la provincia sureña huyó en agosto y tras permanecer cuatro meses prófugo, la Policía de la provincia logró descubrir su escondite en una finca de la zona de Maquito y lo detuvo para ponerlo a disposición de la Justicia pampeana.

Horror

El aberrante caso salió a la luz en agosto cuando los padres de una menor de 12 años denunciaron el hecho.

Preocupados porque comenzaron a advertir que su hija se había autolesionado en distintas partes del cuerpo, comenzaron a interrogarla para saber qué le pasaba, hasta que la pequeña rompió en llanto y les confesó el calvario que había vivido en la casa de su prima. La niña relató que en el mes de marzo había ido a visitar a su tía y a su prima, quedándose a dormir en su casa. Esa noche, mientras ella estaba acostada, ingresó la pareja de su tía, un hombre de 36 años.

El acusado se acercó sigilosamente y creyéndola dormida, comenzó a tocarla en sus partes íntimas por encima de su ropa. Ella se quedó inmóvil, paralizada.

En ese momento habría ingresado a la habitación su prima, también adolescente y le habría gritado: "No hagas con ella lo que haces conmigo".

Tras la revelación de la menor de 12 años, sus padres radicaron la denuncia y se inició la investigación por parte de la Fiscalía de Santa Rosa, La Pampa.

Fuga

Los investigadores se entrevistaron con la ex pareja del acusado, la cual habría deslizado que se enteró de los abusos que también sufrió su hija, pero que no formuló la denuncia porque la adolescente "no quería". La mujer sostuvo también que le había reclamado a su ex los hechos, pero que éste había negado las acusaciones. Sin embargo, el hombre abandonó el domicilio y la ciudad pampeana, deslizando que creía que se había trasladado a Santiago del Estero.

En octubre, desde el Ministerio Público Fiscal de Santa Rosa, se libraron oficios y pedidos de colaboración a sus pares de la Fiscalía de Santiago para la detención del sospechoso. El caso recayó en manos del Dr. Mariano Gómez, fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Santiago del Estero. El Dr. Gómez encomendó a una comisión policial la búsqueda del prófugo. Después de semanas de trabajo, el acusado fue ubicado en una finca de la zona de Maquito, departamento Capital. Se encontraba trabajando como cuidador en la propiedad de un primo. Había cambiado de DNI. Fue reducido y puesto a disposición de la Justicia. Será extraditado a La Pampa para que rinda cuentas ante la Justicia de Santa Rosa.