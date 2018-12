Flavio pisa fuerte en Carlos Paz con su elenco

27/12/2018 -

Cuando Flavio Mendoza decidió apostar por Carlos Paz allá por el 2011 con "Stravaganza" no imaginaba que el público iba a comenzar a demandar, cada vez más, su particular estilo de montar espectáculos, que tienen equilibradas dosis de música, baile, humor y acrobacias.

Desde aquel debut, Mendoza no ha dejado nunca de hacer temporada en la villa cordobesa, de donde destronó a su competidora Flor de la V.

Este año, Flavio debutó el 25 de diciembre con "Siddharta: buscando la verdad" y las críticas no hacen más que señalar su excelencia. "No es un show fácil. Mis espectáculos no son fáciles. Antes de que termine la temporada en Buenos Aires, hablé con el Flaco Pailos, con Mirta Wons, que incorporábamos a Siddharta. Ni yo estaba arriba del escenario. Les dije: o nos tenemos que ir un mes antes a Carlos Paz todos, o lo tenemos que estrenar antes. Mis shows no se pueden hacer sin ensayo. ¿Viste que hay gente que viaja a Carlos Paz el lunes y el viernes debuta? Yo no puedo. Técnica, artística y profesionalmente, no puedo", le dijo Flavio a diario La Voz.

"Siddharta" resume una megaproducción y más de 40 artistas en escena que cuentan la vida de un joven que fue preparado desde siempre para ser el sucesor de su padre en el gran imperio de luz. El día de su coronación es testigo de algo que cambiará el curso de su vida; y con sus amigos Go y Vinda se disponen a buscar la verdad.

El río será protagonista omnisciente de esta historia y Siddharta irá descubriendo en la amistad el encuentro con Kamala, el poder y los excesos, el sentido de su vida y el significado de la verdad.

El espectáculo se presenta en el teatro Luxor, de martes a domingos, con dos funciones diarias, y las entradas van desde los $550. Mendoza no es ajeno a la situación económica que vive la Argentina, pero confía en que el público sabrá valorar su inversión. "Siddharta va con una megaproducción. Tiene más pantallas, más tecnología. Eso hace no tener miedo a una temporada, más allá de que lo económico está mal", dijo Flavio, quien este año decidió volver a subirse a las tablas con la intención de que levante la taquilla, aunque le gustaría ocuparse solamente de la dirección. Según admitió: "Mis productos son muy buenos sin mí. Siddharta (con Osvaldo Laport y el resto del elenco) estaba redondo, era increíble. Me gusta que la taquilla suba conmigo, pero también me duele porque podría bajarme. Es la empatía que uno tiene con el público".