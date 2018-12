"La gente comenzó a concientizarse; se escucharon menos bombas durante los festejos de Navidad"

Fotos OBJETIVO. La campaña fue lanzada, en busca del bienestar de los niños con autismo, expresaron desde la organización.

27/12/2018 -

La campaña "Más luces menos ruido", que se lanzó hace 4 años con el objetivo de concientizar a la sociedad en general sobre la utilización de más luces que estruendos, durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, principalmente por el bienestar de los niños con autismo, comienza a dar sus frutos.

Al menos así lo vieron los integrantes de la asociación Santiago Azul TEA y de TDA.H y Neurodiversidad, quienes organizaron esta movida social y hoy, a días de la Navidad, se animaron a realizar un balance.

"Días después de la Navidad, las repercusiones en cuanto al uso de la pirotecnia y después de 4 años de trabajo en la campaña ‘Más luces menos ruido’, hemos notado una gran disminución de las bombas de estruendo. Si bien todavía no logramos nuestro objetivo, hemos trabajado mucho y vamos por buen camino", sostuvo Paola Mazo, presidenta del a Asociación TDA.H.

Y agregó: "En Santiago del Estero hubo barrios en los que no se escucharon estruendos, y lo sabemos por los comentarios de los mismos papás, por ejemplo de los barrio Siglo XX, Ejército Argentino, Huaico Hondo. En cambio hubo otros en los que lamentablemente si, como en el barrio Centro, Cabildo, Coesa, e Industrial (La Banda). Vamos a seguir trabajando en post de la concientización, de que la gente se ponga en el lugar del otro, que tengan más empatía y esperamos que este año nuevo puedan tirar menos estruendos y se sumen a nuestra campaña".

Por su parte, Patricia Zírpolo, presidenta de la asociación Santiago Azul Tea sostuvo que "la institución lanzó, hace 4 años, la campaña a nivel NOA para pedirle a la población en general que no use las bombas de estruendo. Lo pedimos por nuestros hijos. Las fiestas para nosotros, no son fiestas. Si bien muchos lo van superando, quedan en la memoria los años de llanto y sufrimiento. Nosotros no queremos dormir a nuestros hijos para que los demás tiren bombas. Esta campaña no la hacemos porque tenemos ganas de venir a molestar, lo hacemos porque necesitamos que nuestros hijos no sufran. Ese es nuestro principal objetivo".

Finalmente aclaró: "Nuestro propósito no es el de erradicar el uso de la pirotecnia, sólo queremos que se utilicen aquellas que tienen mayor preeminencia lumínica que sonora, por los serios trastornos que ocasionan las detonaciones a nuestros chicos".

Los organizadores de la campaña esperan que en los festejos de Año Nuevo, sea aún menor el uso de bombas de estruendo.