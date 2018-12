Una actualización de Instagram fue tan odiada que solo duro 17 minutos

-

Este jueves, sin aviso previo y mientras todos estaban en sus cosas, a Instagram "se le ocurrió" actualizar la manera en que se navegan los posteos con un cambio para nada menor: en lugar de deslizar el dedo de abajo hacia arriba, había que hacerlo de derecha a izquierda.

La actualización de Instagram no afectó a todos. Pero los usuarios que lo recibieron se dieron cuenta de que necesitaban pasar horizontalmente por los postes de su feed, y también descubrieron que podían hacer tap entre posteos. Es decir, navegar los posteos era muy parecido a navegar por las Historias, algo que -aparentemente- nadie quería y nadie había pedido.

Según un tuit de Adam Mosseri, jefe de Instagram, la compañía de medios sociales debutó con los cambios el jueves por la mañana como parte de lo que debía ser una "pequeña prueba" de las nuevas características, pero el testeo fue enviado accidentalmente a más usuarios de los previstos.

De cualquier manera, el rechazo generalizado fue tal, que #instagramupdate y o #Instagram fueron tendencia mundial en Twitter. Así que las cosas se volvieron atrás, porque si los chicos de Instagram querían una prueba, tuvieron una.

.@Instagram has added a new update that changes the way users scroll through their feed: going side-to-side, the same way as Instagram stories. #InstagramUpdate



Are you here for this update? pic.twitter.com/CP5bM8hvxE