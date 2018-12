FÚNEBRES | 28 de diciembre de 2018

28/12/2018 -

- Manuel Antonio Coria

- Juan, Hetmañiuk (Fernández)

- Irma Alisia Aranda (La Banda)

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Gustavo Adolfo Guerrieri, Maria del Carmen Lapalma de Guerrieri, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a Magui y sus hijos en este momento de dolor.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Juan Carlos Estrada, Patricia Lapalma, sus hijos Juan Carlos, Felix e Itatí, Ezequiel y Claudia, Vicente y Melodi y sus nietos participan on dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Rulo Mulki y Hugo Mulki participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Juan y acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en estos difíciles momentos. Se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Dr. Leandro Gorosito Abutt y Profesora Elena Gorosito Abutt, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Juan y acompañan en este doloroso momento a su esposa querida amiga Magui Santillán, a sus hijos y nietos. Oramos por el descanso eterno.

CORIA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Sus hermanos Cacimiro, Enrique, Omar,Angelica,Julio y demas familiares sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio Santa María Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GÓMEZ DE DE MARÍA, MARTA NOEMÍ (LIC.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Lidia de Llugdar y sus hijos: María Lidia (a); Analia (a), Jorge (a) y Diego comparten el pesar familiar por su partida y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FANNY ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Eduardo J. Maidana, mi pena por el fallecimiento de quien fue compañera fraterna en la amistad y el trabajo y gracias por su ejemplar lealtad consigo misma en las creencias e ideas en la que mitigó su generosa gracia de talentos y de tiempos.

NAVARRO, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/18|. El personal del Jardin Nº 30 "Infante Mendocina", participan el fallecimiento de la hija de la ex- directora del Jardin Amalia Montesinos de Navarro y mamá del alumno Tiziano Maglio. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Tito Suárez, sus hijas Analía, Mónica, Mariana y sus respectivas flias., despiden con gran pesar al amigo. Acompañan a su gran flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. "Mi princesa de la sonrisa eterna, hoy el cielo de viste de fiesta para festejar tus 18 años que junto con Jesús, Maria y un coro de ángeles te cantaran el feliz cumpleaños. No estamos lejos cuando nos llevamos en el alma.. Su mamá Julia, sus papis Julia y Nicolás, tíos abuelos, tíos, primas, amigos invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Santo Cristo.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. "Padre Santo, sosteniste mi mano derecho y me guiaste a seguir tu voluntad y me acogiste con amor Oh Dios, te damos gracias por el tiempo que lo tuvimos a nuestro lado, nos encontraremos un dia e la fiesta del amor y del Padre Celestial, su madre Elva, su hermana Liliana su novia Yrma, agradecen profundamente a las instituciones que nos acompañaron en este dificil momento, Sup. Tribunal de Justicia, A.S.E.P.J., a su compañeros de la Oficina de Informatica y Anexo, a la Universidad Catolica, compañeras de la Comunidad de la Virgen de Sumampa, a los Pastores y jefa, compañera de su hermana Liliana, a sus tios, primos y primo politicos, amigos y compañeros de Padle, a los familiares y amigos de Irma Rojas, invitamos a la misa el dia 28/12/18a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

ELLI DE SORIA, NELLY MARGARITA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/15|. Palabras del Papa Benedicto 16: " No mueran con sus muertos"... Querida familia de la más querida Susy: por mi estado de salud no puedo estar con ustedes en la misa de esta tarde. Pero mi corazón y mi alma están llenos de Susy. Una excelente y hermosa mujer. Desparramaba alegría porque esa era su esencia. Era hermosa y buena como lo fue su madre, a quien siempre admiré. Naty sos muy parecida a tu mamá y tienes sus mismas virtudes. Hoy es para mí un día de duelo, pero aunque nos duela en el alma, Susy ya descansa en paz. Un abrazo para todos y mis oracions para ella. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

QUIROGA, ROSA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/05|. En manos de Dios, madre mía, como me duelen los ojos de tanto mirar el camino por donde te fuiste, el tiempo no es remedio para mi corazón, mi dolor es personal y único. Abro la puerta del silencio desde esta estancia para estar contigo, pero las lágrimas de mis ojos están surcando, todo está presente en mi vida, más aún en estos meses; madre solo tengo la voz del silencio vibrando en mi corazón. Madre, te deseamos un feliz cumpleaños junto a nuestro Señor. Tu hija Gladis y tus nietos rogamos una oración en tu memoria.

FARÍAS, ENRIQUE MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/18|. Hoy hace un mes viejito querido, ya no estás físicamente junto a nosotros, extraño mucho tu presencia y tus consejos. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Fuiste ejemplo de amor y fortaleza. rogamos a Dios nuestro Señor te tenga en la gloria y brille para vos la luz que no tiene fin. Tu hija Lucía, hijo pol. Carlos, tus nietos Juanjo, Soledad, Edith y Lourdes invitan al responso que se oficiará hoy a las 21 hs. en el domicilio de Fco. de Victoria Nº 38.

OVEJERO, MARCELO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/18|. Pa: Hoy es tu cumpleaños y seguro el Cielo está de fiesta. Solo Dios sabe el porque de tu partida tan repentina. Aqui te lloramos, te extrañamos, se nos hace dificil soportar tu ausencia porque siempre estabas con una sonrisa, con tus bromas tratando de alegrarnos el dia. Siempre dispuesto a dar sin importar, ni esperar nada a cambio. Como no extrañarte si le cantabas y le bailabas a la vida. Nos quedamos con la dicha de haberte tenido y disfrutado. Sos nuestro hermoso ángel, el que estará para protegernos como siempre. Celebramos tu infinito amor. Besos al Cielo. Te amamos. Tus hijos Debora, Francis, Xime, nietos MIli y Marcos y esposa Lucky, invitan al responso que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. con motivo de cumplirse 2 meses de su partida y un año mas de su natalicio.

ARANDA, IRMA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Sus hijos, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. Jardin del Sol a las 10 hs. Casa de duelo Est. Simbolar. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383 L.B.

PEREYRA, ALDO ENERIO (q.e.p.d.) Fallecio el 24/12/18|. Myriam Arias Paz y familia participan del fallecimiento del padre de su amiga Romina y elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en tan difícil momento.

PEREYRA, ALDO ENERIO (q.e.p.d.) Fallecio el 24/12/18|. Javier, Pablo, Josefina, León, Gisella, Guillermina, Valeria y Myriam compañeros y amigos del CPC de su hija Romina participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

DÍAZ, AMELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/17|. Tía; hoy se cumple un año de tu inesperada partida. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar la nobleza de tu alma. Su sobrina Eva de Lami y Domingo Lami, sus sobrinos nietos Franklin Lami, y Alexia Lami de Enrico, Miguel Enrico y sus sobrinas bisnietas Vanina, Daiana Enrico Lami y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20.30 en la parroquia Santiago Apóstol.

CASTRO, BRUNO (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. El Grupo Guardianes de mi Patria, participa con dolor el fallecimiento del hermano del profesor Maximiliano Castro, elevan oraciones a su memoria. Las Termas.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Su hermano Luis A. Fernández (a), su esposa e hijos participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Su hermano Vicente Fernández y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Antonio Kamuk y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Antonio Eduardo Elean, María Luisa Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan operaciones en su memoria

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Su sobrino y ahijado Alvaro Fernandez, Sra. Mariana Ledesma de Fernández e hijos Joaquin y Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Pimpo Avellanedad de Morellini, sus hijos Marcia y Lucas Morellini participan con dolor su fallecimiento, acompañan espiritualmente a sus familiares en este momento de profunda angustia y tristeza. Ruega al Altísimo por el eterno descanso de su alma y pronta resignación de su familia.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Rómulo Argañaraz y familia acompañan a su amiga Tita y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria..

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Amigas de Tita: Tere, Berta, Mechita, Beby, Graciela, Nelly, Gloria y Pilu participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Su hermana Juana Antonia Fernández de Fochi, sus hijos Luis Alejandro, Luciana del Pilar, Pedro Pablo, hija política Betiana Lafón y sus respectivs familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Su esposa Blanca Elizabeth Moya, sus hijos Tatiana, Alejandro y Pablo, sus nietos Emiliano, Alan y Matias y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

HETMAÑIUK, JUAN ( ZITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. José Della Rosa, su esposa Adriana, hijos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (ZITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. La Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA) participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Raimundo y Raúl Romero participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

HETMAÑIUK, JUAN (ZITO) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Antonio Kamuk y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Dr. Sergio O. Saravia y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Maby Moyano, Raúl Quiroga y sus hijas Ivana y Gabriela participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Su cuñado Héctor Moya, su esposa Nancy García y sus hijos, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y elevan operaciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Sus amigos de siempre José R. (Titi) y Deli Rodríguez, y sus sobrinos: Ramón, Gustavo, Guille, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Nicolás Alegre, su esposa Olga Gallegos sus hijos Nicolás Albero (a) , Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Lucia Bolomo, Carlos Hetmañiuk (a, Daniela Hemañiuk (a) y Pablo Hetmañiuk, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Su amigo, Ariel Luis Matarazzo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Íntimo amigo Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel Celario, con profundo dolor participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Pimpo Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas participan con hondo pesar su fallecimiento, ruegan al Señor le de el descanso eterno y acompañan espiritualmente en el dolor a Alejando y flia.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Enrique García y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Quique Caldera, su esposa Tony Leguizamón, sus hijos David, Melina y Daniela, amigos y amigos de sus hermanas Tere y Malena participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Tere Unzaga, Carmen Correa, sus hijos Micaela Unzaga, Leandro y Neliné Peiretti y el pequeño Benjamín, acompañan en tan irreparable pérdida a su excompañera y amiga Tere. Pidiendo consuelo y pronta resignación para su flia. Descansa en paz Zito y brille para él la luz que no tiene fin.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Graciela Elías de López, Richard López, Matías López acompañan en su dolor a su amiga Malena y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Sus amigas Graciela y Giuliana acompañan a Male y Tere en su dolor.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Amigos y compañeros de la Promocion 1976 de la Escuela Piloto "Maximio S. Victoria", participan con dolor el fallecimiento del hermano de su ex- compañera Tere y hno. polit. de Nancy. Elevan oraciones en su querida memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos y amigos de la familia Daniel Torrens, su esposa Alina Darchuk y sus hijos Ana Mariel, Guillermo y Ramiro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.