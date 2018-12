La acción se centrará en la ciudad de Frías con varias definiciones de diferentes campeonatos

28/12/2018 - CHOYA (C) Esta noche dará inicio desde las 21 la segunda fecha del torneo 100 años de gloria del Club Atlético Talleres. La citada competencia cuenta con la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías y tendrá como escenario las instalaciones del Social y Deportivo Coinor. Cabe destacar que de este certamen participan elencos del sudoeste santiagueño y de la vecina provincia de Catamarca. La propuesta tendrá tres choques. Los mismos serán La Mexicana vs. Atlético Quirós; Influencia vs. Los Canarios y, alrededor de las 21 se producirá el enfrentamiento entre Panificadora La Deseada ante Carnicería Tres Hermanos. Se recuerda que el defensor del título es el elenco de Farmacia del Rosario tendrá turno de juego mañana junto a otros atractivos partidos. Asociación Por su parte, la Asociación del Fútbol Amateur hará jugar mañana en el estadio del Tiro Federal de la Ciudad de la Amistad, la sexta fecha del campeonato que coordina la Asociación del Fútbol Amateur Friense. Allí se medirán: M y M Deportes vs. Los Cuervos; Juan Perón vs. Ferretería Simón; Barrio Oeste vs. Loma Negra; Despensa Virgen del Valle vs. Influencia; Spa Car vs. Autoservicio Hernán y Tiro Federal vs. Comisión Municipal Tapso. Los resultados de la fecha anterior fueron: Ferretería Simón 1, Loma Negra 1; Los Cuervos 2, Autoservicio Hernán 1; Despensa Virgen del Valle 3, Comisión Municipal Tapso 1; Tiro Federal 1, Barrio Oeste 2; Juan Perón 3, M y M Deportes 0 y Spa Car 1, Influencia 1. Finalmente, se jugará hoy la final del torneo de la Liga de las Instituciones. La acción está prevista para hoy a las 23. Estará en juego la Copa Oro del certamen “Florencia Genesir” que tendrá como escenario el Parque Deportivo y Municipal de Frías. Se recuerda que este campeonato se jugó durante dos meses y contó con la organización de la Liga de las Instituciones de la “Ciudad de la Amistad”. En tanto que por el tercer puesto lo harán Policía y Tránsito. Además en esta jornada se jugará la final por la Copa Plata. Para definir hay cuatro candidados: Loma Negra, Comercio, Técnica y Aoma (anoche jugaban las semis).