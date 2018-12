Red Bull pide cambios si no amenaza con dejar la Fórmula Uno para el 2020

Fotos GIRO. Aunque no hay nada firme, Red Bull analiza cambios para el 2019

Red Bull está cansado de la Fórmula 1 y amenaza abandonar la competencia para 2020 si no se producen cambios. De hecho, ya se encuentran analizando la posibilidad de competir en las 24 horas de Le Mans.

"Tenemos un acuerdo hasta 2020. Mientras no haya una regulación sobre el motor y no se renueve el Pacto de la Concordia, ni Red Bull ni Honda tomarán una decisión", aseguró Helmut Marko, ex piloto y asesor de la escudería austríaca, quien agregó: "Una cosa es segura, no vamos a seguir dependiendo de otros como en el pasado de nuevo, rogando y escuchando promesas que no se han cumplido. Podemos dejarla o hacer otra cosa. Con el Valkyrie, Le Mans podría ser una opción", dijo.