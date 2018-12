La balanza de pagos cerró con un rojo de U$S 7.591 M en el trimestre

Fotos BAJA. Hubo saldo negativo en la balanza de bienes y servicios, U$S 2.913 M y la caída de ingresos primarios, por U$S 4.927 millones .

28/12/2018 -

El saldo de la balanza de pagos durante el tercer trimestre del año cerró con un déficit de U$S 7.591 millones, por debajo del rojo de U$S 8.266 millones de igual período del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, la deuda externa bruta total, es decir pública y privada, ascendió a U$S 235.629 millones, por sobre los U$S 216.579 millones de julio-septiembre del año pasado, informó el organismo.

Sin embargo, estos U$S 235.629 millones estuvieron U$S 8.868 millones por debajo del segundo trimestre del corriente año debido al efecto de la devaluación que depreció la deuda medida en dólares.

La balanza de pagos está compuesta por el dinero que ingresa y egresa por operaciones financieras, inversiones o el comercio de bienes, que cerró el año pasado con un déficit de U$S 31.598 millones.

En base al informe del Indec sobre balanza de pagos, en el tercer trimestre de 2018, la cuenta corriente registró un déficit de U$S 7.591 millones, explicado por los saldos negativos de la balanza de bienes y servicios, U$S 2.913 millones, ingresos primarios, U$S 4.927 millones y por un superávit de ingresos secundarios de U$S 250 millones.

Entre julio y septiembre pasado, la cuenta capital registró ingresos por U$S 43 millones totalizando necesidades de financiamiento por U$S 7.548 millones.

De esta forma la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de U$S 7.374 millones y por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se redujeron U$S 12.287 millones en el trimestre y se ubicaron por debajo de los U$S 50.000 millones.

En la actualidad las reservas superan los 66.000 millones al computarse el swap con China y parte del desembolso del FMI.

En el relevamiento el Indec analizó el saldo por grandes rubros, entre ellos el intercambio comercial. Allí se observó en el tercer trimestre de 2018 un superávit en productos primarios (PP) de U$S 2.335 millones y en manufacturas de origen agropecuario (MOA) de U$S 5.646 millones.

Pero, hubo déficit en manufacturas de origen industrial y energía de U$S 7.598 millones y U$S 1.186 millones, respectivamente.