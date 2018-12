Fernando Maldonado y Pablo López, nuevos refuerzos del "Gaucho"

Fotos EXPERIENCIA. Fernando Maldonado, ex Pacífico Gral. Alvear.

28/12/2018 -

Luego del receso por los festejos navideños, el plantel profesional de Güemes retornó ayer a los entrenamientos con dos caras nuevas. Ellos son el defensor Fernando Maldonado y el mediocampista Pablo López, que llegan como refuerzos para el plantel de Pablo Martel.

Maldonado, de 29 años, arriba al "Azulgrana" procedente de Pacífico General Alvear de Mendoza y registra un paso exitoso por Atenas de Río Cuarto. Mientras que López, de 29 años, llega de Racing de Córdoba donde fue dirigido por Reinaldo Merlo. El mediocampista ofensivo inició su carrera en Sarmiento de Leones.

Ambos futbolistas cumplieron, ayer, con su primer día de entrenamiento.

Cabe mencionar que en el transcurso de los días de entrenamiento de pretemporada, el plantel, también registró algunas bajas importantes. Uno de los que dejó de pertenecer a la institución fue el delantero Juan Bueno por una lesión en su rodilla, que no lo dejó practicar con normalidad. Esa dolencia no le permitirá llegar de buena manera al inicio del certamen y por eso se tomó esa decisión. Otro que se desvinculó fue el defensor central Damián Arnold, por inconvenientes con el pase de una liga extranjera. En la misma línea se encuentra Eduardo Burruchaga quien había arreglado con la dirigencia en lo económico, pero en las últimas horas dio vuelta atrás con su decisión y comunicó que no defenderá la camiseta del Gaucho.

La parte más exigente de la pretemporada comenzará el día 2 de enero en nuestra ciudad y llevará diez días de intensificación tanto el lo físico como en lo futbolístico.