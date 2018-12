Olimpo quiere llevarse a Bonansea

Fotos REQUERIDO. Alan Bonansea es la obsesión de Olimpo de Bahía Blanca, pero el jugador seguirá ligado a Mitre.

Mientras el Torneo Nacional B se encuentra en su receso veraniego, las dirigencias de los clubes comienzan a sondear futbolistas que pretenden sumar como refuerzos. Ese es el caso de Olimpo de Bahía Blanca, que se encuentra en una posición incómoda con el descenso y para salir de ello, según la prensa local, tendría la intención de incorporar al delantero de Mitre, Alan Bonansea.

Varios medios de comunicación de Bahía Blanca aseguraron que el entrenador Marcelo Broggi solicitó el arribo de Bonansea.

Sin embargo, en diálogo con EL LIBERAL, el propio delantero trasmitió tranquilidad y descartó esa posibilidad.

"Conmigo no se comunicó nadie. Me siento cómodo en Mitre y si me llega esa oferta o la de otro club, la descartaré porque tengo un compromiso con el club y quiero cumplirlo", aseguró el delantero.

"Hay un buen plantel y lo único que pretendo es volver al nivel que tuve en el primer semestre. Las lesiones me hicieron perder terreno y en lo que queda de campeonato espero dejar todo", finalizó.

En materia de refuerzos, no hay nada concreto y todo hace indicar que el entrenador Alfredo Grelak no exigirá el arribo de alguno.

Según fuentes allegadas a la institución, aseguraron que hubo un acercamiento por contar con los servicios del delantero de San Lorenzo, Nicolás Reniero, aunque existen varias trabas. La primera sería el elevado contrato del jugador y la negativa de la dirigencia.