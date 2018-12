Martínez no estaría muy convencido

28/12/2018 -

Lisandro Martínez es uno de los mencionados como posibles refuerzos de Boca Juniors, pero ayer el joven y polifuncional defensor aclaró que no lo "conmueve" la chance.





"Por ahora estoy tranquilo, no estoy pensando en eso. Estoy enfocado en Defensa. No me llamaron ni (Nicolás) Burdisso ni (Gustavo) Alfaro. No me conmueve el llamado de Boca, estoy mentalizado en Defensa", aseguró en una entrevista con Radio El Mundo.





El marcador central que supo vestir la camiseta del seleccionado en juveniles dijo que está "muy contento" en el Halcón, aunque sí lo seduce "jugar en las ligas inglesa y española", porque le "gusta mucho cómo se juega allá".





En el Xeneize parecen estar buscando refuerzos apostando al futuro. El primero en llegar fue Owen Blanco, de 16 años, y otro de los apuntados es Alexis Mac Allister.