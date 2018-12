Fueron a notificarlo de medidas judiciales y mintió su identidad

Fotos INSTRUCCIÓN. La causa llegará a la MPF para continuar el caso.

28/12/2018 -

AÑATUYA, Taboada (C) Personal policial de la Seccional 41 se apersonó en la jornada de ayer a dar cumplimiento a una medida judicial de acta de identificación y prohibición de acercamiento a un hombre de 70 años, identificado como Alberto Teves, quien días pasados fue denunciado por su hijastra María B., de 30 años, por exhibiciones obscenas.

Los efectivos se entrevistaron con el sujeto, quien dijo no ser el hombre que buscaban y dio otra identidad. Cuando le solicitaron su documento de identidad afirmó que no tenía, que lo había perdido. Luego manifestó a los uniformados que no deseaba hablar más con ellos e ingresó al inmueble.

De lo sucedido se dio parte nuevamente a la fiscalía interviniente, que dispondrá los pasos a seguir. En tanto, la denunciante, que vive junto al septuagenario, tuvo que mudarse de domicilio tras la denuncia que radicó en contra de su padrastro la semana anterior.

La mujer indicó que siempre la agrede verbalmente, y que el día que lo denunció, el sujeto se paró en la puerta y se bajó los pantalones mostrándoles sus partes íntimas.