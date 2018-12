"Cuando me enteré del premio, en el primero que pensé fue en mi hijo que tiene una discapacidad"

Fotos "Somos gente humilde, ahora vamos a poder arreglar la casita y estoy feliz"

28/12/2018 -

Banco Santiago del Estero y Tarjeta Sol realizaron ayer su gran sorteo de fin de año, y los premios principales de 500.000 pesos fueron para un empleado de la Municipalidad de la Capital y un jubilado de la ciudad de Clodomira. Además, se entregaron premios a clientes, empresas con cuenta sueldo en BSE, comercios adheridos a Tarjeta Sol y empleados de esos comercios. En total, fueron dos millones y medio de pesos que se repartieron. El sorteo estuvo supervisado por el escribano público Luis Karan, y fue presidido por el gerente general y la gerente comercial de BSE, contadores Aldo Mazoleni y Claudia Gelid, respectivamente, y la coordinadora de Tarjeta Sol, contadora Cecilia Echegaray. Los 500.000 pesos fueron para Cristian Maldonado, un jubilado de la ciudad de Clodomira, y Juan Carlos Maidana, empleado municipal de la ciudad Capital. Luego del sorteo, personal del BSE y de Tarjeta Sol sorprendió a uno de los ganadores en su hogar. Feliz, en medio de mucha emoción, Juan Carlos Maidana y su esposa, una reconocida puestera del Mercado Armonía, recibieron la confirmación de la feliz noticia. "Estábamos separando la mercadería para llevarla al puesto, y escuchamos el nombre de Juan. "No puede ser" repetía él", arrancó Mary, sobre el momento en el que a la casa llegaba la buena nueva. "Estoy feliz y muy agradecido con el Banco Santiago y Tarjeta Sol. Siempre pensaba en que me iba a jubilar sin ganarme nada y aquí estamos, celebrando este premio. Cuando me enteré de que era yo el ganador, en el primero que pensé fue en mi hijo que tiene una discapacidad. Él se lo merece y para él será este premio", contó, en medio del llanto, don Maidana. Luego especificó que aprovechará este regalo del Banco Santiago del Estero y de Tarjeta Sol para invertir en su bienestar: "Me voy a operar de los ojos. Era algo que tenía que haber hecho hace mucho, pero el dinero no me alcanzaba". Ganadores Los premios de 20.000 pesos fueron para empleados de los comercios adheridos a Tarjeta Sol. Los ganadores fueron José Javier Santana de Alta Gama; David Ariel Chazarreta, de Bicicletería Pereyra; Carlos Alfredo Lescano, de Maxi Hogar Santiago del Estero; Ana Carolina García, de Gemsa Tucumán; Enrique García de Farmacia La Unión de San Miguel de Tucumán; Eduardo Ezequiel Cruz, de Híper Libertad; Carlos Alberto Mancilla, de Ferretería Ovejero, de La Banda; César Medina, de Garbarino Salta; Victoria Díaz Juárez, de Híper Libertad; Gabriela Gómez, de Almar de Frías; Mauro Miguel Esteban Espeche, de Yuhmak , San Miguel de Tucumán; Federico Russo, de Emilio Luque, Las Termas; María del Valle Aranda, de La Princesa, Frías; Gustavo Ramón Coronel, Syna SA, de La Banda; Gisela Acuña, de Astorga Comestibles, La Banda; Claudio Santana, Farmacia Belgrano, La Banda; José Agustín Paz, Noe Gorostiegui de La Banda; Juan Leonardo Acosta, Kevingston, Capital; Claudia Valeria Suárez, Híper Libertad de La Banda y José María Urquiza, Oscar Barbieri, San Miguel de Tucumán. Los premios de 50.000 para los comercios fueron para Óptica Soler, de la ciudad de Córdoba, y Cencosud- Disco, de la Capital Federal. Para las empresas que tienen cuenta sueldo en BSE, hubo un premio de 100.000 pesos, que fue para el Sanatorio Alberdi, de nuestra ciudad. Premio al cliente del BSE con tarjeta de débito ($ 50.000) los ganadores fueron: Olga Esther de Díaz, de la ciudad Capital (no duplicó); Francisca Eusebia González, La Banda (duplicó por tener tarjeta Sol); Malvina Gladys Navarro, de Quimilí (duplicó); Pascuala Carabajal, Pozo Hondo (no duplicó). Los premios de $ 50.000 para los clientes que operan por canales electrónicos, fueron para Dardo Dionisio Suárez (Frías), Segundo Alberto Palma (Tres Bajos); Juana Francisca Alderete (Córdoba), José Carlos Medler (Villa Grimanesa) Diego Castro (Catamarca) y Nely Esther Tapia. El premio de 200.000 pesos para clientes, fue para Blanca Divina Ovejero, de Las Termas. Vale destacar que los premios serán entregados el próximo jueves 3 de enero.