Iliana Calabró quiere que Carlos Paz siga "siendo una plaza viva"

28/12/2018 -

Cuarenta elencos competirán en Carlos Paz en el contexto de una situación económica difícil en el país, ¿cómo avizoras la temporada y particularmente el posicionamiento que pueda llegar a tener "Locos por Luisa"?

Esto que se empieza a instalar en quién va primero o segundo, sinceramente es una estupidez. Yo la vengo viviendo desde antaño. La viví, la padecí desde chica. Ahora no es tanto como antes. Antes, venían con las tablas de recaudación y con la del año anterior. No te lo puedo explicar. Para mí fue un martirio toda la vida. La pregunta era si cuántas personas metieron y no si la función salió linda. Sí me importa que la temporada sea un éxito, porque uno trabaja para el éxito. Ahora, si llevan cinco más que al otro o diez menos que el otro eso me tiene sin cuidado. Lo importante es que aquél que apostó a vos y que hizo ese esfuerzo por sacar la entrada, por llegarse hasta acá, por vestirse, por acceder al espectáculo, se vaya contento. Eso es lo que a mí me gusta. Si los diez que vinieron, los mil que vinieron, los cincuenta mil que vinieron se van contentos es misión cumplida. Ojalá que cubra las expectativas de todos aquellos que hicieron el esfuerzo de venirse hasta acá. A veces me enojan las colegas que descalifican al resto porque me parece que todos vienen con ilusiones, mucho trabajo y dejando muchas cosas de lado para encarar ese proyecto que tienen en mente, que le quieren dar forma y que a veces por la situación económica no logra lo que tenían pensado, pero que igualmente tienen toda esa ilusión encima. Entonces, para mí, todas las propuestas son válidas. Desde aquél que es amateur y que se manda para alquilar una sala para presentar su propuesta, hasta un mega emprendimiento de millones de pesos con un montón de gente detrás. Todos son válidos porque todos tienen ilusiones, esfuerzo, trabajo y sacrificio. Más allá de que en este momento en que la situación del país no es la ideal, ojalá que a todos nos vaya muy bien, que cubramos y superemos esas expectativas que traíamos. Ojalá que aquél que viene más limitado y sin tanta difusión, pueda recibir el rebote de los que invirtieron tanto para sacar adelante. En otras épocas pasaba eso: como no había entradas para éste voy a ver a este otro. Ojalá que vuelvan esas épocas de oro y que Carlos Paz pueda seguir siendo una plaza viva y pujante para crecer y recibir, año a año, a más compañías.

¿Cómo has vivido el debut con esta nueva propuesta teatral en una plaza en donde, tanto vos como el resto del elenco son marca registrada?

Con enorme gozo. Gracias a Dios, a través de los años, parece que te vas acostumbrando porque ya no lo vivís con tantos nervios sino más con ansiedad, esa ansiedad de tener ya ese contacto con el público y empezar a jugar con los personajes. Con un debut auspicioso que hemos tenido, recién ahora te puedo decir que uno empieza a relajarse. Son muchas horas de ensayo, la mudanza, el instalarse en una casa que no conoces y poner en funcionamiento una casa nueva. La temporada en Carlos Paz, siempre de goce, de relax y de contacto con la gente de manera directa. Estoy súper contenta de formar parte de este equipo, un equipo exitoso y querido por el público. Carlos Paz está cada vez más linda y preparada para recibir al turista. Vine con mamá (Coca). Combinar el trabajo con los afectos y el contacto con los amigos está muy bueno.

¿Cómo defines a Ornella, tu personaje, y cuál es la incidencia que tiene en la totalidad de la historia?

Ornella es una tana un tanto flemática, intensa, que tiene su porqué también porque se mete en un berenjenal del cual le va a ser un poco difícil salir. Estoy medio peleada todavía con el personaje porque tengo muchas ganas de hacer lo que la gente busca de Iliana. Siento que me cuesta con estos personajes que últimamente me tocan y que son antipáticos. Siempre tiene que haber un villano en este tipo de historia, y a mí me viene tocando con reiteración. Esto no es mi fuerte porque a mí me gusta la alegría, un don que tengo que hacerlo llegar más allá o pese a la antipatía que tiene este personaje. Es un personaje de mucha energía y que me deja de cama. Es un personaje que está al límite de la desesperación, la locura y el caos. Tengo que encontrar ese punto en donde pueda ser tan ridículo que despierte la risa. Cada personaje es un desafío. Hay algunos que son servidos y otros que necesitan ese plus del actor que no lo trae el libro, pero que le podés imprimir para hacer de él un personaje que quede en el recuerdo del público.