Sol Pérez, en contra de Barbieri y Archimó

28/12/2018 -

"Nuevamente juntos. Un amor de revista", protagonizado por Carmen Barbieri, Santiago Bal, Fede Bal, Valeria Archimó y Sol Pérez, tuvo un estreno soñado en Mar del Plata. Pero, según informó Teleshow, la relación entre Barbieri, Archimó y Pérez no sería la mejor. El problema comenzó el día de la presentación de la temporada de Mar del Plata, en ese evento en el cual se juntan todos los elencos. Sol llegó más tarde que sus compañeros y, según testigos, casi no les dirigió la palabra ni a Carmen ni a Archimó. Uno de los motivos sería que a Sol no le gustó la ropa que le hicieron para el espectáculo. Pero desde la producción también existe cierto malestar porque Sol viajó directamente a Tucumán al terminar su participación en el Bailando, no pasó para ensayar sus cuadros de la revista. Puntualmente, esa actitud había enojado a Barbieri y Archimó. Pero la cosa no acabaría ahí. En aquellos días Sol no le respondía el teléfono ni siquiera a Fede, el director de la obra, lo que generó el descontento de los Bal Barbieri.