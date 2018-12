Se le prendió fuego la corona de la Miss África

Hoy 16:54 -

El final del concurso de belleza Miss África 2018, celebrado hoy en Calabar (Nigeria), se vio marcado por un inesperado incidente cuando a la ganadora se le incendió el pelo justo después de coronarse.

La ganadora fue la representante del Congo, Dorcas Kasinde. En las imágenes difundidas en la Red se puede ver cómo tras el anuncio la concursante llora de emoción y abraza a otra concursante, cuando de repente aparecen llamas en su pelo.

Según reporta Daily Post Nigeria, el hecho se produjo por los fuegos artificiales que fueron lanzados en el escenario. El fuego fue rápidamente controlado por el presentador del evento, Ebuka Obi-Uchendu. No se precisa si la mujer resultó herida.

