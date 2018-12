VIDEO | Filmaron a dos policías teniendo sexo en el patrullero

Hoy 21:48 -

En las últimas horas, dos policías fueron expulsados de la fuerza luego de ser grabados mientras mantenían un encuentro sexual a bordo del patrullero. Por ahora todo es material de investigación pero “la sanción máxima” sería inexorable.

“Les voy aclarando que dejen de hacer put... Esto me costó el pase a disponibilidad, pero bueno, no me engancharon robando”, aseguró en las redes sociales uno de los invoclurados.

Las imágenes se viralizaron y llegaron al alto mando de la policía santafesina. David Reniero, secretario de Control de Fuerzas de Seguridad provincial, aseguró: “Santa Fe no quiere este tipo de agentes en la fuerza”.

El funcionario indicó que también está siendo investigado el uniformado que debe controlar dónde están los patrulleros a través de la localización del GPS, sin embargo, para el mismo es imposible saber qué es lo que están haciendo sus colegas a bordo.