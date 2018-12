CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de diciembre de 2018

-

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINÚA)

15.30 FINDE EN NICK

18.30 CINE. ATRAPADOS EN NAVIDAD

20.00 CINE. KARATE KID 2010

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CINE. KARATE KID 2010 (CONTINÚA)

22.45 CINE. TERMINATOR 3

00.15 CINE. AL FINAL DEL TÚNEL

01.45 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

21.30 PREMIOS FOPEA

23.00 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.15 EL GARAGE

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

12.20 DOS TIPOS PELIGROSOS

02.40 EL PATO HOWARD

04.54 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

07.20 ESPEJITO, ESPEJITO

09.18 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

11.12 RATCHET Y CLANK

12.59 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS

14.41 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON

16.24 ACADEMIA DE VAMPIROS

18.20 ESPEJITO, ESPEJITO

20.17 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON

22.00 MI PAPÁ ES UN GATO

23.41 GIGOLÓ POR ACCIDENTE





TNT

02.23 EL SABOTAJE

04.11 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.57 SOMBRAS TENEBROSAS

10.05 LOS PITUFOS 2

12.01 EL SUPERAGENTE 86

14.06 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

16.17 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

18.12 ROBO EN LAS ALTURAS

20.08 TOY STORY 2

22.00 LA CENICIENTA

23.58 EL SABOTAJE





TCM

00.27 ALERTA EN LO PROFUNDO

02.33 EL ESPECIALISTA

04.27 LOST

05.12 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

06.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.06 LA NIÑERA

07.31 LA NIÑERA

07.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.30 LOST

10.18 LOST

11.03 LA NIÑERA

11.28 LA NIÑERA

13.43 MORTAL KOMBAT

15.31 BEETLEJUICE

17.51 WATERWORLD

19.38 UNA TORMENTA PERFECTA

22.00 ALERTA EN LO PROFUNDO





SPACE

00.02 LA BRUJA

01.54 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

03.40 LA BRUJA

05.15 VIDEOCLUB

06.00 EL INFIERNO EN SARATOV

06.30 TERROR EN LA NIEBLA

08.14 FURIA SALVAJE

09.55 COMMITMENT. EL INFILTRADO

11.32 RIESGO TOTAL

13.32 EL IMPLACABLE

15.31 TANGO Y CASH

17.30 ASESINOS

20.04 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS





A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* HOY, A PARTIR DE LAS 23, VISLUMBRE DEL ESTEKO

* MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, HORACIO BANEGAS DESPEDIRÁ EL AÑO Y CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.





CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

* HOY, A LAS 23, PEÑA 11º ANIVERSARIO DE “FIESTA EN DOMINGO” CON RUBÉN JAIME, MATÍAS MUAS, LOS DEL VINALAR. COMO INVITADO ESPECIAL ESTARÁ CLAUDIO ACOSTA. ADEMÁS, EL DEBUT DE SAYANI.





LA ESQUINA DEL RECUERDO (PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)

* HOY, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, PRESENTACIÓN DEL 5º ELEMENTO CON TODO EL ROCK, JORGE DANIEL Y LOS LIBRES Y MORENA CUMBIA.

* EL 1º DE ENERO DE 2019, LOS ALFILES RECIBIRÁN EL AÑO NUEVO CON UN GRAN CONCIERTO.





QUINCHO DE PEPE PEZZINI (COMANDANTE CÓRDOBA Nº 456)

* MAÑANA, A PARTIR DE LAS 17, GRAN PEÑA CON JOVITA SUBIRE. INVITADOS: RAIGAL, ARMANDITO SANTILLÁN, ROMANZA, LOS CRIOLLOS, LOS DEL CORAZÓN Y MOLINA CHAZARRETA.





CINES

SUNSTAR

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

29/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt) 23:50

(Subt)

BUMBLEBEE (3D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

29/12 - 16:40 (Cast) 19:00 (cast) 21:30

(Cast) 00:00 (Cast)

30/12 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:00

(cast) 21:30 (Cast) 00:00 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

29/12 - 17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Subt) 00:20 (Subt)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

29/12 16:10 (Subt) 18:15 (Subt)

30/12 14:00 (Subt) 16:10 (Subt) 18:10

(Subt) (Cast)

TERREMOTO (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

29/12 - 29/12- 20:10 (Cast) 22:15

(Subt) 00:20 (Subt)

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

29/12 16:45 (Cast)

30/12 -30/12 - 14:30 (Cast) 16:45

(Cast)

02/01 - 16:45 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

29/12 - 29/12- 18:45 (Cast) 21:20

(Subt) 00:00 (Subt)

02/01 _ 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:00

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40 -22:00 - 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:00 - 22:50

(SÓLO JUEVES)

31y 01-01 CERRADO