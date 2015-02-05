CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de diciembre de 2018
Por El Liberal
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CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.00 MORFI KIDS
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR (CONTINÚA)
15.30 FINDE EN NICK
18.30 CINE. ATRAPADOS EN NAVIDAD
20.00 CINE. KARATE KID 2010
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CINE. KARATE KID 2010 (CONTINÚA)
22.45 CINE. TERMINATOR 3
00.15 CINE. AL FINAL DEL TÚNEL
01.45 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
21.30 PREMIOS FOPEA
23.00 MODO SELFIE
TV PÚBLICA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 ENCUENTRO
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
14.00 CON AMIGOS ASÍ
16.00 COMBATE
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.15 EL GARAGE
11.30 CINE 13
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
12.20 DOS TIPOS PELIGROSOS
02.40 EL PATO HOWARD
04.54 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
07.20 ESPEJITO, ESPEJITO
09.18 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
11.12 RATCHET Y CLANK
12.59 NAVIDAD SIN LOS SUEGROS
14.41 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON
16.24 ACADEMIA DE VAMPIROS
18.20 ESPEJITO, ESPEJITO
20.17 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE CONTARON
22.00 MI PAPÁ ES UN GATO
23.41 GIGOLÓ POR ACCIDENTE
TNT
02.23 EL SABOTAJE
04.11 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.57 SOMBRAS TENEBROSAS
10.05 LOS PITUFOS 2
12.01 EL SUPERAGENTE 86
14.06 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
16.17 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
18.12 ROBO EN LAS ALTURAS
20.08 TOY STORY 2
22.00 LA CENICIENTA
23.58 EL SABOTAJE
TCM
00.27 ALERTA EN LO PROFUNDO
02.33 EL ESPECIALISTA
04.27 LOST
05.12 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
06.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.06 LA NIÑERA
07.31 LA NIÑERA
07.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.30 LOST
10.18 LOST
11.03 LA NIÑERA
11.28 LA NIÑERA
13.43 MORTAL KOMBAT
15.31 BEETLEJUICE
17.51 WATERWORLD
19.38 UNA TORMENTA PERFECTA
22.00 ALERTA EN LO PROFUNDO
SPACE
00.02 LA BRUJA
01.54 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
03.40 LA BRUJA
05.15 VIDEOCLUB
06.00 EL INFIERNO EN SARATOV
06.30 TERROR EN LA NIEBLA
08.14 FURIA SALVAJE
09.55 COMMITMENT. EL INFILTRADO
11.32 RIESGO TOTAL
13.32 EL IMPLACABLE
15.31 TANGO Y CASH
17.30 ASESINOS
20.04 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* HOY, A PARTIR DE LAS 23, VISLUMBRE DEL ESTEKO
* MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, HORACIO BANEGAS DESPEDIRÁ EL AÑO Y CELEBRARÁ SU CUMPLEAÑOS.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
* HOY, A LAS 23, PEÑA 11º ANIVERSARIO DE “FIESTA EN DOMINGO” CON RUBÉN JAIME, MATÍAS MUAS, LOS DEL VINALAR. COMO INVITADO ESPECIAL ESTARÁ CLAUDIO ACOSTA. ADEMÁS, EL DEBUT DE SAYANI.
LA ESQUINA DEL RECUERDO (PEDRO LEÓN GALLO Y CORRIENTES)
* HOY, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, PRESENTACIÓN DEL 5º ELEMENTO CON TODO EL ROCK, JORGE DANIEL Y LOS LIBRES Y MORENA CUMBIA.
* EL 1º DE ENERO DE 2019, LOS ALFILES RECIBIRÁN EL AÑO NUEVO CON UN GRAN CONCIERTO.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI (COMANDANTE CÓRDOBA Nº 456)
* MAÑANA, A PARTIR DE LAS 17, GRAN PEÑA CON JOVITA SUBIRE. INVITADOS: RAIGAL, ARMANDITO SANTILLÁN, ROMANZA, LOS CRIOLLOS, LOS DEL CORAZÓN Y MOLINA CHAZARRETA.
CINES
SUNSTAR
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
29/12 - 18:00 (Cast) 21:00 (Subt) 23:50
(Subt)
BUMBLEBEE (3D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
29/12 - 16:40 (Cast) 19:00 (cast) 21:30
(Cast) 00:00 (Cast)
30/12 - 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:00
(cast) 21:30 (Cast) 00:00 (Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
29/12 - 17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00
(Subt) 00:20 (Subt)
CADÁVER (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
29/12 16:10 (Subt) 18:15 (Subt)
30/12 14:00 (Subt) 16:10 (Subt) 18:10
(Subt) (Cast)
TERREMOTO (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
29/12 - 29/12- 20:10 (Cast) 22:15
(Subt) 00:20 (Subt)
EL GRINCH (2D)
AVENTURA (ATP)
29/12 16:45 (Cast)
30/12 -30/12 - 14:30 (Cast) 16:45
(Cast)
02/01 - 16:45 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
29/12 - 29/12- 18:45 (Cast) 21:20
(Subt) 00:00 (Subt)
02/01 _ 18:45 (Cast) 21:20 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
AQUAMAN ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:40 - 19:40 - 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
EL GRINCH ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:00
BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40 -22:00 - 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:00 - 22:50
(SÓLO JUEVES)
31y 01-01 CERRADO