FÚNEBRES | 29 de diciembre de 2018

29/12/2018 -

FALLECIMIENTOS

Rodolfo Antonio Cáceres (La Banda)

Eficia Amada Arévalo

Pedro Marcos Díaz

Narcisa Jofre (Fernández)

Santiago Eulogio More (Dpto. Robles)

María Raquel LLobet

René Enrique Castillo

Lucio Humberto Peralta

Antonia Margarita Sánchez

Emilio Esteban Ruiz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALFONSÍN JEREZ, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Querida amiga te fuiste sin poder despedirte. Ruego a Dios te colme de bendiciones y que brille para ti la luz que no tiene fin. Gracia Ponce Faila participa acongojada su fallecimiento.

ARÉVALO, EFICIA AMADA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Sus hijos Alicia, Julio, Ramon, Culema, Alejandro. Sus hermanos.Hijos politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ARÉVALO, EFICIA AMADA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. "Que en este descanso eterno el Señor lo proteja con su mirada". Ricardo Hector Manzur y familia ,participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su amigo Julio Ledesma y acompaña a toda su familia en este dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ARÉVALO, EFICIA AMADA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. "Señor ya esta ante tu casa, permitele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Gustavo Enrique Vasquez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su compañero Julio Ledesma y acompaña a toda su familia en este dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ARÉVALO, EFICIA AMADA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. ""Dice el Señor yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". El personal del Sindicato de Luz y Fuerza y la Obra Social: Mercedes, Olga, Marta, Liliana, Tatiana, José, Ernesto, Judith, Adriana y Solange participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del compañero de trabajo Julio Ledesma y acompañan a sus familiares en este dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ARÉVALO, EFICIA AMADA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. "Al Paraiso te llevaron lo Angeles, y el Cielo se hizo fiesta con tu llegada". José Gomez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su empleado Julio Ledesma y acompaña a toda su familia en este dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ARÉVALO, EFICIA AMADA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. "¡Jesus, tu que estas sentado a la derecha del Padre! Bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno!. La comision directiva, subcomision de Jubilados y Pensionados y demas Cuerpo Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia Pensionada y acompañan a sus familiares en este dificil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ARÉVALO, EFICIA AMADA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. "Hoy estas junto a Dios nuestro Señor por todo lo bueno que diste por tu familia". Juan Carlos Medina y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su empleado Julio Ledesma y acompaña a toda su familia en este dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Nilia, Silvia y Alfredo Chazarreta y flia. participan su fallecimiento y acompañan a nuestra querida Magui, hijos y nietos en tan doloroso momento. "Qué brille para él, la luz que no tiene fin".

CASTILLO, RENE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Su esposa Yudith Perea, Hnos. Mario y Mary , hnos. pol. Blanca y Mario y demas familiares, part. su fallecimiento, sus restos seran inhumados a las 11 hs. en el cementerio Parque El Descanso. C.D. Pedro L. Gallo 330. Sala velat. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTILLO, RENE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. La Pía Unión de San Cayetano de La Catedral Basílica lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a sus familiares con oraciones.

DÍAZ, PEDRO MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Sus hijos: Jorge, Sole, Pepe, Pamela, Juan y Ezequiel y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. El Descanso. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LLOBET, MARÍA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/8|. Sus hijos Saada, Alejandro, Valeria, H. pol. Ana y Richard, nietos Ana, Tomas, Lucia y Valeria, part. su fallec. y que sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Pedro L. Gallo 330. Sala velat. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LLOBET, MARÍA RAQUEL DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/8|. El consejo directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandán, Agustín Meneghini, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de su colegiada. Se elevan oraciones en su memoria.

PERALTA, LUCIO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 27/12/18|. Su esposa Nilda, sus hijos, hijos pol, nietos y bisnietos. Agradecen a fliares. y amigos por el acompañamiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Nva. Francia. Ceremonial, Tanatoproxia y Exequias, realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

RUIZ, EMILIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Su padre Guillermo, sus hermanos Graciela Santos, Diego, Mary, Martin, hijos Cachy, Ivana, Hugo y Puno, sus restos serán inhumados en el cementerio de Manogasta a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatoproxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANCHEZ, ANTONIA MARGARITA (q.e.p.d) Falleció el 28/12/18|. Sus hijos Viviana, Ramón, Karina, hijos pol. Raul, Manuel, Roxana, nietos y demás fliares. participan de su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. Cermonial, Tanatoproxia y Exequias. realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

TORRES, DAVID ESTEBAN Crio. Insp. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Sierra Grande (Río Negro) el 28/12/18|. Oh Jehova, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás conmigo. Salmo 23-4. Su esposa Marisa, hijos Alejandro, Sebastian, su hija politica Vanesa, nietitos Liz y Santino, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Y el Señor le brinde el descanso eterno.

TORRES, DAVID ESTEBAN Crio. Insp. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Sierra Grande (Rio Negro) el 28/12/18|. "Luchaste como un verdadero gladiador hermano, amigo". Nos legaste el culto a la amistad y a la bondad. Hasta nuestro próximo encuentro en la Casa del Padre. Su hermano Ricardo, su esposa Pilar, sus hijos Lupita, Facundo, Agostina, Lourdes, nietitos Bastian e Ignacio, participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogando por su eterno descanso.

TORRES, DAVID ESTEBAN Crio. Insp. (R) (q.e.p.d.) Falleció en Sierra Grande (Rio Negro) el 28/12/18|. "Su corazón esta firme, confiado en Jehova". Salmo 112 V. 1º-7. Su desconsolada madre Lidia, hermanos Ricardo y Beatriz, sobrina Milagros, participan con profundo pesar su fallecimiento. Que descanse en paz su alma en los brazos del Altísimo y brille para el la luz que no tiene fin.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Ing. Juan Chejolán, su esposa Norma Dapello e hijos, agradecen por las atenciones recibidas de él y participan con dolor e especial a sus amigos y vecinos Yuse Vittar y esposa Nora y Selma Vittar.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Se fue un gran hombre. Gracia Ponce Faila, acompaña en el dolor a la muy querida Muñeca, rogando a Dios una pronta resignación para la familia Vittar-Hazam. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|. Luis Ramallo, su esposa Iris Argibay e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento, especialmente a su hermano Yuse Vittar y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

VITTAR, JORGE ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/18|.

Dra. Angélica González y Maríia Lidia Pinto Bruchmann, participan su fallecimiento y acompañan con sentido pesar a Muñeca, hijos y nietos por tan irreparable perdida. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Sus hijos: Pocho, Viviana, Estela y Karen, hijos Pol. y nietos part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. Jardin del Sol. C. de duelo: Francia 5 B. Río Dulce. Amparo S.R.L.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

COSTAS, ARACELI GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Sus primos María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés; María Inés y Luis Francisco Baccino; Martín Costas y Cecilia Vittar; María Ester y José Antonio Rojo; Martita y Julio René Carrizo, despiden con tristeza a su querida prima Chicha y acompañan a sus hermanos y sobrinos en el dolor. Elevando oraciones en su memoria.

COSTAS, ARACELI GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Tu cuñada Pocha y sobrinos Lorena y Marito Costas despiden con profundo dolor a la tía Chicha y elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en horas del mediodía en el cementerio de Suncho Corral.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala, sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, DIEGO (q.e.p.d.) Falleció el 26/12/18|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, y sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, y sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Mariángeles Karina Rafael y, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. "Señor recibelo en tu morada y cubrelo con tumanto de amor y paz". Sus amigos Elias Saadi, esposa Maria Hallak e hija Dra. Yanie Saadi, su esposo Dr. Felipe Palazo e hijos, participan con dolor su fallecimient, acompañan espiritualmente a Tere, Malena y demas fliares. Elevan oraciones en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Elias Hallak le hace llegar su mas sentido pésame a sus familiares comprendiendo lo que se siente, por la pérdida de un ser querido. Rogamos una oración en su memoria.

HETMAÑIUK, JUAN (Zito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. "Tu humildad y bondad quedara grabado en nuestros corazones". Sus amigos Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor y Luciana con sus respectivas flias, acompañan espiritualmente a sus fliares. Elevan oraciones en su memoria.

JOFRE, NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Sus hijos Jose, Carmen, Jorge, Alberto, Antonia, Norma, Roque , Juan,sus hijos politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor. Fernández. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162.Tel. 4219787.

MORE, SANTIAGO EULOGIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/12/18|. Sus hijos Julia, Jose, Juan, Ramona, More, hermanos Juan, Pascuala, nietos, sobrinos, sobrinos nietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Forres en de hs. de la tarde. Casa de duelo. B. Muerto. Dpto. Robles. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

QUISPE DE MAMANI, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Sus hijos Carmén, José y Cristino, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

QUISPE DE MAMANI, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/12/18|. Mary Noya, Fabián Fur e Inés Ibarra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Carmen en este momento de dolor. Frías.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORONEL, ROBERTO DANIEL Sub. Oficial Principal (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/18|. Sus padres, hermanos, agradecen al Cuerpo Médico del Sanatorio San Roque especialmente al Dr. Merkol, Dra. Banegas, cuerpo de enfermeros y mucamas por el profesionalismo con que atendieron en tan duro momento. Al cumplirse nueve dias de su fallecimiento, invitan a la misa que se oficiará el dia 29 del cte. a las 20.30 hs. en la parroquia Cristo Rey.

GEREZ, JOSE ROBERTO (q.e.p.d) Falleció el 29/12/17|. "Papi querido, ya paso un año y no podemos comprender porque ya no nos abrazas, creo que nunca lo haremos. Ya no escuchamos tus "Buenos Días" y eso nos parte el alma, trataremos de ser fuertes y pelear todos los días como vos lo hiciste. Estarás presente en nosotros por el resto de nuestras vidas, tu familia te ama y no te olvida. Familiares invitan hoy a la misa religiosa en la iglesia Sgo Apóstol, a las 20:30 hs, al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, PABLO RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Mi vida hace ya un tiempo te vimos partir, llore como nunca y por mucho tiempo pues no imaginabamos nuestras vidas sin ti, sin tu sonrisa... Hoy miramos al Cielo y sabemos que ahí estas tu... Aun te lloramos en silencio... Aun me deprimo pero se que tu y tu amor estará siempre con nosotros... Te amamos. Tu esposa Gisela y su hijo Giovanni invitan a la misa que se realizará el dia de hoy al cumplirse 1 año de su fallecimiento en la iglesia Santiago Apóstol a las 20.30 hs.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SUÁREZ, PABLO RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/17|. Pablo querido, el dolor mas grande que senti fue el de tu partida, inevitable no llorarte, no extrañarte y sentir tanta tristeza al saber que ya no volverás. Al cumplirse un año de tu partida. Descansa en paz hijo querido y que el Señor nos de su consuelo. Tu madre política que te quiere. Liliana y flia.