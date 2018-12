La Superliga confirmó las fechas y los postergados

Fotos CONFIRMADOS. Boca y River ya saben cuándo volverán a jugar de manera oficial por la Superliga Argentina de Fútbol.

29/12/2018 -

River contra Defensa y Justicia, partido postergado de la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) 2018/19, se jugará el sábado 19 de enero, según informó el sitio oficial del torneo, que dio a conocer el cronograma completo hasta la anteúltima fecha.

River vs. Defensa, desde las 20 por TNT Sports, será entonces el primer encuentro oficial de 2019, cuando en enero se reanude la Superliga, liderada por Racing con 36 puntos.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, campeón de la Copa Libertadores de América, recibirá el miércoles 23 de enero a Unión de Santa Fe (a las 21, TNT Sports), en un encuentro válido por la fecha 12.

Boca, finalista de la Copa, también tiene pendiente un partido por la 12ª fecha que jugará el jueves 31 de enero contra San Martín (SJ), como visitante.

Otro de los postergados de la fecha 13, el clásico entre San Lorenzo y Huracán, se disputará el domingo 20 de enero a las 18 (Fox Sports Premium).

En tanto, River visitará a Godoy Cruz en Mendoza por la 13ª jornada, el miércoles 30 de enero, a las 21.

Boca y River, que terminaron de jugar la Copa Libertadores el 9 de diciembre en Madrid, deberán recuperar, además, sus encuentros correspondientes a la fecha 15 de la Superliga: River enfrentará a Rosario Central en Arroyito el jueves 14 de febrero y Boca recibirá a Atlético Tucumán el miércoles 20 de febrero.

Fecha 16, el viernes 25 de enero jugarán: 19, Banfield vs. San Martín de San Juan

19, Godoy Cruz vs. Lanús; 21.10 Defensa y Justicia vs. San Lorenzo. Sábado 26: 17.10 Tigre vs. San Martín de Tucumán; 17.10 Huracán vs. Rosario Central; 19.20 Atlético Tucumán vs. Gimnasia; 21.30 Aldosivi vs. Racing. Domingo 27: 17.10 Belgrano vs. Unión; 17.10 Independiente vs. Talleres; 19.20 River vs. Patronato; 21.30 Newell’s vs. Boca. Lunes 28: 19, Colón vs. Argentinos Juniors; 21.10 Estudiantes vs. Vélez

Fecha 17. Viernes 1 de febrero; 19, Gimnasia vs. Tigre; 21.10 Talleres vs. Banfield; 21.10 San Martín de Tucumán vs. Defensa y Justicia; Sábado 2 de febrero: 17.10 San Lorenzo vs. Independiente; 19.20 Lanús vs. Colón; 19.20 Argentinos Juniors vs. Belgrano; 21.30 Rosario Central vs. Aldosivi. Domingo 3 de febrero: 17.10 Boca vs. Godoy Cruz; 19.20 Unión vs. Newell’s; 19.20 Racing vs. Huracán; 21.30 Vélez vs. River. Lunes 4 de febrero, 19, Patronato vs. Atlético Tucumán. 21.10 San Martín de San Juan vs. Estudiantes.

Fecha 18. Viernes 8 de febrero: 19, Tigre vs. Banfield; 21.10 Lanús vs. Gimnasia; 21.10 Huracán vs. Vélez. Sábado 9 de febrero: 17.10 Estudiantes vs. Patronato; 19.20 Independiente vs. Unión; 19.20 Atlético Tucumán vs. Talleres; 21.30 Colón vs. San Lorenzo. Domingo 10 de febrero: 17.10 Newell’s vs. Rosario Central; 17.10 Godoy Cruz vs. San Martín de Tucumán; 19.20 River vs. Racing y 21.30 Belgrano vs. Boca. Lunes 11 de febrero: 19, Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors; 21.10 Aldosivi vs. San Martín de San Juan.

Fecha 19. Viernes 15 de febrero: 19, Unión vs. Atlético Tucumán; 21.10 San Martín de Tucumán vs. Belgrano; 21.10 Vélez vs. Colón. Sábado 16 de febrero: 17.10 San Lorenzo vs. Newells; 19.20 Gimnasia vs. Defensa y Justicia; 19.20 Patronato vs. Aldosivi; 21.30 San Martín de San Juan vs. Independiente. Domingo 17 de febrero: 17.10 Rosario Central vs. Tigre; 17.10 Talleres vs. Huracán; 19.20 Boca vs. Lanús; 21.30 Banfield vs. River. Lunes 18 de febrero: 19, Argentinos Juniors vs. Estudiantes y 21.10 Racing vs. Godoy Cruz.

Fecha 20: Viernes 22 de febrero: 19, Tigre vs. Patronato; 21.10 Colón vs. Banfield; 21.10 Lanús vs. Rosario Central. Sábado 23 de febrero: 17.10 Godoy Cruz vs. Vélez; 17.10 Huracán vs. Unión; 19.20 Belgrano vs. San Lorenzo; 21.30 Independiente vs. Racing.

Domingo 24 de febrero: 17.10 River vs. San Martín de Tucumán; 19.20 Estudiantes vs. Talleres; 19.20 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors y 21.30 Defensa y Justicia vs. Boca. Lunes 25 de febrero: 19, Aldosivi vs. Gimnasia; 21.10 Newell’s vs. San Martín de San Juan.

Fecha 21. Viernes 1 de marzo: 19, San Lorenzo vs. Argentinos y 21.10 Unión vs. Boca. Sábado 2 de marzo: 17.10 Rosario Central vs. Belgrano; 19.20 San Martín de San Juan vs. Godoy Cruz; 19.20 San Martín de Tucumán vs. Lanús y 21.30 River vs. Newell’s. Domingo 3 de marzo: 17.10 Patronato vs. Huracán; 17.10 Talleres vs. Colón; 19.20 Racing vs. Estudiantes y 21.30 Gimnasia vs. Independiente. Lunes 4 de marzo: 17.10 Banfield vs. Atlético Tucumán; 19.20 Vélez vs. Tigre y 21.30 Aldosivi vs. Defensa y Justicia.

Fecha 22. Viernes 8 de marzo: 19, Lanús vs. San Martín de San Juan; 21.10 Belgrano vs. Patronato. Sábado 9 de marzo: 17.10 Godoy Cruz vs. Rosario Central; 17.10 Newell’s vs. Talleres; 19.20 Colón vs. Racing; 21.30 Boca vs. San Lorenzo. Domingo 10 de marzo: 17.10 Estudiantes vs. Gimnasia; 19.20 Huracán vs. San Martín de Tucumán; 19. 20 Independiente vs. Aldosivi; 21.30 Atlético Tucumán vs. River. Lunes 11 de marzo, 19, Tigre vs. Unión; 21.10 Defensa y Justicia vs. Banfield; 21.10 Argentinos Juniors vs. Vélez.